В "Слуге народа" не исключили введение военного положения в Украине: какие условия

В "Слуге народа" не исключили введение военного положения в Украине: какие условия

По словам Чернева, сейчас СНБО, являющийся инициатором относительно военного положения, работает 24/7.

Если будет необходимость введения военного положения – оно будет введено в ближайшие часы.

Об этом во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1" сказал нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

"Сейчас СНБО, который является инициатором относительно военного положения — он подает президенту, президент подписывает указ и затем его, как закон, принимает Верховная Рада — работает 24/7. Он не закрывался. Он мониторит, как и что сейчас происходит по всем нашим направлениям, по всем фронтам, по всей линии разграничения. Если будет необходимость введения военного положения – оно будет введено в ближайшие часы", — отметил он.

При необходимости военное положение будет введено в ближайшие часы – "слуга народа"

Напомним:

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что 22 февраля на встрече президента Украины Владимира Зеленского с главами фракций и силовых ведомств вопрос введения военного положения в Украине не обсуждался. В то же время речь шла о введении чрезвычайного положения в некоторых областях Украины.

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