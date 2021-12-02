В "Слуге народа" разъяснили о предстоящих выплатах медицинским работникам

В общей сложности на зарплату медикам выделили 2 млрд грн, согласно госбюджету на 2022 год.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия разъяснил о предстоящих выплатах медицинским работникам. Также он отметил, что в этом году речь идет о "доходе", а не о "заработной плате".

Об этом он рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"Мы с 1 января утвердили. Там есть поступления, соответствующие защищенные статьи о том, что минимальная заработная плата младшего медицинского персонала — 13 500, кажется, а минимальная заработная плата врача — 20 тысяч, ( средний уровень — ред.) будет в промежутке этому", — сказал Арахамия.

Давид Арахамия сообщил об утвержденном размере заработной платы медиков

Он подчеркнул, что"Что касается этого года. Возможно, неправильно сформулировано. Это не заработная плата – правильно оперировать в этом году понятием "доход". Потому что заработная плата – это ставка. Ставка – действительно, она только индексируется на минимальную заработную плату, как она двигается. "Ководные" доплаты и премии — они в отдельности" — объяснил глава "Слуг народа".

Следует отметить, 2 декабря народные депутаты прийняли государственный бюджет на 2022 год. Согласно ему, на 2022 год предусмотрены средства для установления базового уровня заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысячи гривен — для средних медицинских работников.

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