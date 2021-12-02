В "Слуге народа" разъяснили о предстоящих выплатах медицинским работникам

В общей сложности на зарплату медикам выделили 2 млрд грн, согласно госбюджету на 2022 год.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия разъяснил о предстоящих выплатах медицинским работникам. Также он отметил, что в этом году речь идет о "доходе", а не о "заработной плате".
Об этом он рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".
"Мы с 1 января утвердили. Там есть поступления, соответствующие защищенные статьи о том, что минимальная заработная плата младшего медицинского персонала — 13 500, кажется, а минимальная заработная плата врача — 20 тысяч, ( средний уровень — ред.) будет в промежутке этому", — сказал Арахамия.
Следует отметить, 2 декабря народные депутаты прийняли государственный бюджет на 2022 год. Согласно ему, на 2022 год предусмотрены средства для установления базового уровня заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысячи гривен — для средних медицинских работников.
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