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В СНБО назвали простой "рецепт" прекращения войны на Востоке

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В СНБО назвали простой "рецепт" прекращения войны на Востоке

ТСН.ua

Гибрибная война длится уже 8 лет.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что рецепт прекращения войны на Востоке Украины очень прост. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что война закончится, когда Россия заберет "своих наемников и пойдет к себе домой".

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Нужно ли заканчивать войну на нашей территории – конечно надо. Я неоднократно говорил, что рецепт остановки войны достаточно прост – РФ забирает своих наемников, забирает свои войска и идет к себе домой. Отдает нашу территорию под наш контроль ", — отметил Данилов.

Следует отметить, что гибридная война на Востоке длится уже 8 лет. Как сообщалось ранее:

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