В СНБО назвали простой "рецепт" прекращения войны на Востоке

Гибрибная война длится уже 8 лет.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что рецепт прекращения войны на Востоке Украины очень прост. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что война закончится, когда Россия заберет "своих наемников и пойдет к себе домой".

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Нужно ли заканчивать войну на нашей территории – конечно надо. Я неоднократно говорил, что рецепт остановки войны достаточно прост – РФ забирает своих наемников, забирает свои войска и идет к себе домой. Отдает нашу территорию под наш контроль ", — отметил Данилов.

Следует отметить, что гибридная война на Востоке длится уже 8 лет. Как сообщалось ранее:

украинская разведка заявила, что Кремль готовится напасть на Украину в начале 2022-го .

. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия взыскала более 94 тысяч военных к границам Украины и оккупированных территорий .

. о подготовке нового вторжения уведомляют и международные партнеры и иностранные СМИ. Немецкая газета Bild опубликовала три фазы возможной войны Украины с Россией и карту предполагаемого нападения РФ.

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