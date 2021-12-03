В снегу или возле елки: где фото получатся наилучшими и сколько стоят новогодние фотосесси в этом году

В снегу или возле елки: где фото получатся наилучшими и сколько стоят новогодние фотосесси в этом году

В моде в этом году – простота.

В декабре традиционно наступает время для новогодних фотосессий. Украинцы ищут красивые локации и уже вскоре будут публиковать праздничные фото в соцсетях.

О том, где фото получатся наилучшими и сколько стоят новогодние съемки в этом году — 2 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, если дома пышной елки нет, а на улице – холодно, для фотосессии можно выбрать студию – 700 грн в час – с большой кроватью, рождественским столом и в новогоднем декоре.

Фотограф Наталья Мидляк отмечает, что в моде в этом году – простота. Помпезные платья и каблуки на съемку вытеснили домашние вещи. Больший акцент на семье, на моментах, на улыбках.

Для теплых фото клиентам советует выбирать те студии, где больше простора и солнечных лучей.

" С 10 до 14 лучшее время для съемок. Обращайте внимание на свет, чтобы были большие окна. Самое важное в студиях, чтобы было много природного света ", — отмечает она.

Профессиональный фотограф Дмитрий Лотоцкий открывает секреты, как сделать хорошие фото – самим – бесплатно – дома на подоконнике.

"Очень важны свет и расположение объекта в кадре. Если взгляд устремлен в левую сторону — объект должен быть в кадре по правую сторону, чтобы было пространство", — объясняет он.

Новогодний традиционный реквизит: мандарины, гирлянды, бенгальские огни, книга, подушка, чай. Можно пригласить в кадр и домашних питомцев.

Также он советует делать много фото с разных ракурсов – тогда точно будет удачный кадр.

Для тех, кому декора дома мало – под Киевом Анастасия Соколюк сдает в аренду – фургон. Декорирует все сама, идеи ищет в Интернете. Возле фургона хвоя – под – в игрушках кресло и стол. И все – во дворе украшенного огнями дома.

Стоит такая локация 900 грн в час, кемпер – 800 грн в час. Всего придется выложить 1500 гривен.

Новости Украины: как выбрать красивую локацию для зимних фотосессий

Напомним:

Украинцы массово начали выбирать, где будут праздновать Новый год. Самыми популярными направлениями остаются Карпатские курорты, но есть и те, кто предан зимнему морю или пригороду столицы.

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