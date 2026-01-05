ТСН в социальных сетях

В Соломенском районе Киева вспыхнул пожар: что горит (фото, видео)

Столицу затянуло дымом: очевидцы публикуют фото и видео масштабного пожара, возникшего на Соломенке.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Соломенском районе Киева 5 января

Пожар в Соломенском районе Киева 5 января / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Соломенском районе Киева 5 января возник пожар, которому присвоен повышенный ранг. Пламя и дым от пожара очевидцы сняли на видео.

Пожар в столице для ТСН.ua прокомментировали в ГСЧС Киева.

Чрезвычайники подтвердили, что пожар вспыхнул в Соломенском районе.

«Горит трехэтажное складское помещение. На месте работают спасатели», — рассказали столичные спасатели.

Сейчас уточняется площадь, на которой вспыхнул пожар. Ему присвоен повышенный ранг.

Напомним, 4 января в Дарницком районе Киева на улице Северо-Степной сгорел двухэтажный деревянный дом на площади 100 кв. м. В результате пожара мать и ребенка 2006 г. р. госпитализировали с ожогами лица и рук.

