В Соломенском районе Киева вспыхнул пожар: что горит (фото, видео)

Пожар в Соломенском районе Киева 5 января / © скриншот с видео

В Соломенском районе Киева 5 января возник пожар, которому присвоен повышенный ранг. Пламя и дым от пожара очевидцы сняли на видео.

Пожар в столице для ТСН.ua прокомментировали в ГСЧС Киева.

Чрезвычайники подтвердили, что пожар вспыхнул в Соломенском районе.

«Горит трехэтажное складское помещение. На месте работают спасатели», — рассказали столичные спасатели.

Сейчас уточняется площадь, на которой вспыхнул пожар. Ему присвоен повышенный ранг.

Пожар в Соломенском районе 5 января сняли на видео

Напомним, 4 января в Дарницком районе Киева на улице Северо-Степной сгорел двухэтажный деревянный дом на площади 100 кв. м. В результате пожара мать и ребенка 2006 г. р. госпитализировали с ожогами лица и рук.