В сотне метров от границы с Россией разведчики охотятся на вражеские ДРГ: идут шаг в шаг и слушают пространство

Россияне со своей территории ежедневно обстреливают север Харьковщины из танков, минометов и дальнобойной артиллерии, далее под прикрытием такого огня, в Украину стремятся попасть вражеские диверсионно-разведывательные группы. Чтобы защитить собратьев и гражданских на охоту в сумерках в сторону границы идут украинские разведчики, говорится в ТСН.

"Здесь у них была линия обороны, здесь полно ящиков, как всегда после орков мусора очень много", — показывают бойцы.

В нескольких километрах от украинской границы, на севере Харьковщины, когда бежали, оккупанты попытались устроить непреодолимую линию обороны. Они оставили после себя сплошную руину и множество взрывных ловушек. Часть российских мин, наши военные обезвредили, но чуть ли не каждые сутки вдоль границы появляются новые смертоносные вражеские сюрпризы. У наших смежников. Мы должны постоянно знать, что творит наш враг. На границе, где передвигается, где могут быть засады, где могут проходить ДРГ”, — говорит разведчик отдельного батальона 127 бригады сил ТРО “Чемпион”.

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Именно по тому знанию по несколько раз в неделю они идут в ночь. "Цель таких выходов, это посмотреть, не было ли следов противника", — объясняет разведчик.

Идут шаг за шагом и через каждые несколько десятков метров поочередно внимательно всматриваются сквозь приборы ночного видения во тьму. Время от времени вся группа останавливается, чтобы послушать пространство.

Кажется, вычислить в темноте хоть мины с растяжками, хоть следы вражеских диверсантов просто невозможно. Но наши разведчики уверяют, на самом деле алгоритм не слишком сложный. Здесь никто не ходит, кроме животных и нас. Соответственно, если есть чужие следы, это чужие следы» — отмечают разведчики.

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“Метров 600 уже государственная граница Украины. За ним орки, но мы сейчас в низине, а они – на высоте. Иногда вылезают наверх, чтобы каким-нибудь огнем нас разбудить”, — говорят ребята.

Ответственный за огневую мощь разведгруппы, пулеметчик "Сева" признается, свободно чувствовать себя оккупантам украинские военные не позволяют. “Мы не ждем, пока подойдут там. Видим движение, перед нами никого нет наших. Все наши сзади. Значит враг», – рассказывает «Сева».

Иногда на сторону разведчиков становится сама погода — дождь и оттепель превратили всю пограничную полосу в сплошное болото, малопроходное даже для отчаянных диверсантов.

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