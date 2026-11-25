Главный санитарный врач Киева объяснил, в чем настоящая причина роста числа больных

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В Киеве фиксируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе и COVID-19. По информации Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, за последнюю неделю в столице заболели 4153 ребенка и 3591 взрослый. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос почти на 6%.

В социальных сетях киевляне жалуются на массовость болезни, которая сопровождается резким ухудшением самочувствия, кашлем и невысокой температурой. Горожане предполагают, что в городе появилась новая разновидность гриппа, который массово укладывает людей на больничные койки.

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ТСН.ua поинтересовался у главного государственного санитарного врача Киева Сергея Чумака, с чем на самом деле связан скачок заболеваемости и стоит ли бояться нового вируса.

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Почему растет количество больных в столице

По словам специалиста, речь идет об обычных респираторных вирусах, а не об эпидемии гриппа.

«Как такого гриппа в Киеве пока нет, он лабораторно не подтвержден — все это острые респираторные вирусные заболевания. Но их рост вполне ожидаем: дети вернулись после каникул в школы, а погода ухудшилась и похолодало. Школьники активно контактируют между собой, к тому же во время воздушных тревог длительное время находятся в закрытых помещениях — укрытиях. Поэтому такое постепенное повышение заболеваемости прогнозируемо, как и в прошлом году. Пока показатели не превышают эпидемиологический порог — до него еще далеко», — рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак.

Появился ли в Киеве новый штамм вируса

Киевляне отмечают, что иногда простуда начинается внезапно и длится две недели, а то и дольше. Однако лабораторные исследования не подтверждают циркуляцию новых опасных возбудителей.

«Ничего нового мы пока не фиксируем. Все полученные образцы отправляем в Центр общественного здоровья, где проводятся соответствующие исследования. Сейчас больше всего пациентов в городе страдают обычной ОРВИ. Ее симптомы всем хорошо известны: насморк и заложенность носа, дискомфорт в горле, кашель, умеренная температура, общая слабость и усталость. Чаще всего люди болеют из-за переохлаждения или контакта с уже инфицированными, ведь вирус быстро распространяется в больших коллективах — прежде всего детских. Именно поэтому и фиксируется такой рост», — отмечает Сергей Чумак.

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Главный санитарный врач отмечает, что сообщения о появлении нового подвида гриппа — это только слухи: если бы такой штамм обнаружили, об этом официально сообщили Центр общественного здоровья, Минздрав и столичные медики.

Почему COVID-19 вдруг исчез из сводок и что пришло ему на смену

Случаев COVID-19 в Киеве, напротив, стало меньше. За минувшую неделю его обнаружили только у 20 человек (из них 10 — дети). Ни одной госпитализации из-за коронавируса не зафиксировали, тогда как с ОРВИ в больницы попадали пациенты, преимущественно дети.

Несмотря на низкие показатели, говорить об исчезновении коронавируса из столицы рано.

«Коронавирус никуда не исчез, он есть, просто стал не таким агрессивным, каким был в начале пандемии. Поэтому сейчас больше случаев ОРВИ. Каждый возбудитель стал на свое место: грипп занимает свою долю, COVID-19 — свою, а ОРВИ сейчас составляет большинство из всех случаев», — объясняет Сергей Чумак.

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Главный санврач столицы призывает киевлян не ждать пика сезона гриппа и позаботиться о защите заранее.

«Ситуация может измениться, и впереди нас вероятно еще ждет сезон гриппа, поэтому к нему лучше готовиться заблаговременно — привиться. Город уже получил определенную долю вакцин, сейчас идет вакцинация медиков. Частные клиники также забронировали определенное количество доз и уже проводят вакцинацию. Поставка вакцин в Киеве налажена, поэтому в ближайшее время препарат будет в свободном доступе. Рекомендую людям вакцинироваться, чтобы пройти этот период без осложнений», — резюмирует Сергей Чумак.

Дата публикации 13:29, 17.10.26 Количество просмотров 26 Пик заболеваемости ещё впереди! Украинцев настигнет новый грипп?!

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