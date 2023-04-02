В сожженном россиянами селе на Херсонщине ставят модульные домики от шведов, но жители жалуются на качество

Первые два десятка модульных домов установили в поселках Посад-Покровское, Херсонской области. От российских обстрелов там не уцелел ни один дом, впрочем, несмотря на это — местные ежедневно возвращаются из эвакуации. Так что легкое каркасное жилье — для многих настоящее спасение, говорится в ТСН.

В селе Посад-Покровское из более 900 домов не уцелел ни один, почти половина выгорели дотла. Для людей возводят модульные домики, которые Украине предоставили шведские партнеры. "Основа из пластика, потом уже будут утепляться минеральной ватой, обливается досками и брезентом", — объясняют на строительстве.

17-летний Саша рассказывает, делать не сложно: готовые комплекты привозят в коробках, как крупный конструктор. "Мы по инструкции работаем", — рассказывает Саша.

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Площадь не велика, но по инструкции здесь может разместиться до 5 человек. Вместе с домиком в комплекте есть освещение, обогреватель и вентилятор, а еще – кровати и спальное белье. В доме, собранном Сашей, летом планирует жить пенсионерка Нина Ивановна. “Хорошая, кровать и матрас хороший такой. Все новенькое, все чистенькое”, — оценивает женщина.

76-летняя Нини живет сама, свой полууничтоженный дом восстанавливать не знает как, но планирует. Рассчитывает на пособие от государства.

Таких дворов, сожженных дотла в Посаде-Покровском около четырехсот, рассказывает староста села. Поэтому временные жилища собраны наскоро – настоящее спасение. “У нас в селе всего 940 домов. Все 940 домов пострадали. Люди берут эти домики для того, чтобы жить в них пока ремонтируют свой. Нам нужны стройматериалы — шифер, лес”, — рассказывает староста Посад-Покровского старостинского округа Сергей Кулаковский.

Кроме частных усадеб в поселке разбита школа, детсад и клуб, нет и медпункта. Общественные объекты власти планируют восстанавливать в первую очередь, а вот с капитальным ремонтом частных придется подождать, здесь приоритет пока предоставляется тем, кому нужны минимальные вложения: окна, двери, крыша. “У нас уже на счетах 17 миллиардов средств, которые мы можем предоставить людям в буквальном смысле слова. В виде, вы знаете законопроект проголосованный, подписанный президентом, ваучеров, если полностью разрушено жилья. Или возместить ремонтные работы. Проблем в средствах, по крайней мере, на первичных этапах, нет. Есть проблема в проектной сметной документации, чем качественнее будет отработана формальная часть, за которую ответственная община – тем быстрее мы начнем это делать”, — отмечает министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Пока специальные комиссии на местах занимаются документами – центральная улица села превратилась в склад. Коробками с модульными домиками здесь заставлен буквально каждый сантиметр. Все кому в процессе восстановления нужна крыша над головой – может ее получить. Доставили сюда 328 комплектов – хотя кое-кто их берет, но пока не использует. “Она не нужна эта палатка. Я взял, бросил в гараж, пусть лежит. А что она держит, сейчас мороз ударит и все”, – говорит один из местных жителей.

А вот Нина Ивановна, которой уже собрали модульный дом, планирует в него заезжать. Единственное, что ожидает, чтобы в поселке возобновили электроснабжение.

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