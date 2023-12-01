В спальне – 12 градусов: в Киеве жители трех жилых комплексов до сих пор остаются с холодными батареями

Жители не по своей вине имеют долг перед Нафтогазом аж в 42 млн грн.

В Киеве жители трех жилых комплексов до сих пор остаются без тепла. Потому что, как оказалось, имеют 42 миллиона долга перед "Нафтогазом". Он возник из-за организации, которая обслуживала котельные, а сейчас – почти признана банкротом. И по закону эта задолженность теперь переходит к жильцам домов.

Есть ли выход из глухого законодательного угла и будет ли тепло в домах киевлян этой зимой, рассказала корреспондент ТСН Инна Лебеденко в эфире телемарафона "Єдині новини" 1 декабря.

"У нас батареи сейчас холодные. Здесь крути-не крути. На кухне еще более-менее тепло, потому что работает техника", – говорят жильцы одного из ЖК.

Отопительный сезон в Киеве уже месяц, как начался, а в этих квартирах тепла не было еще ни одного дня. Электрообогреватели и кондиционеры уже не помогают.

"Вынуждены спать вместе с ребенком в детской комнате, потому что в спальне 12 градусов. А спать с папой девочке не всегда нравится. Храпит, храпит он", – говорит жительница одной из квартир.

Проблемы с отоплением в этих домах всегда были. Каждый год, чтобы батареи потеплели, целому кварталу приходится поднимать огласку.

"Мы все здесь в отчаянии, и на калориферы денег нет", – жалуются люди.

Виновными в этом жители девяти домов жилого комплекса считают их застройщика "Киевгорстрой" и компании, которым он передавал котельные в обслуживание. Их было несколько, и каждая заканчивала отопительный сезон с долгами. И следующий сезон из-за этого всегда начинался с опозданием. Мы пытались получить комментарий "Киевгорстроя", но к моменту выхода материала в эфир ответа так и не дождались.

В этом году сумма задолженности рекордная – 42 миллиона гривен. Это долг и жильцов перед компанией-держателем "Астра-Терм", и ее самой перед "Нафтогазом". Половина из них набежала из-за того, что в прошлом году фирма открыла газ без договора на его поставку. И потому два месяца тариф был почти в десять раз выше, чем для населения.

"Мы должны, все ОСМД, организоваться в ассоциацию ОСМД. Тихо-мирно принять тот долг 42 миллиона и распределить его по площади квартир. Я, не имея долга по своей квартире, должна еще заплатить 10-12 тысяч. Потому что компании-держателю котельных платить его нечем. По нашей информации, в скором времени будет запущена процедура ее банкротства", – говорит жительница дома Виктория Свирская.

"У них уставной капитал – 1 000 гривен, а конечный бенефециар – гражданин Узбекистана, проживающий в солнечном Ташкенте и ему там очень тепло, пожалуй", – добавляет другая жительница Наталья Драга.

По законодательству, правопреемниками задолженности становятся именно собственники. Но они брать на себя чужие долги не согласны.

"Жители, я считаю, должны выплатить максимум те долги, которые у них есть за отопление. Это незначительная часть. Где-то от 10 до 20%", – считает член правления ОСМД Игорь Столяров.

Такая же проблема и у жильцов этого ЖК. Тот же застройщик. Та же компания-держатель. Тот же долг.

В двух домах – собственные котельные на крыше. Еще один должен получать тепло из городской котельной. Но котел там запускают только сейчас – через два года после ввода дома в эксплуатацию.

В управляющей компании говорят, к запуску котелен все готово.

"Уже приходила организация, которая сняла счетчики. Счетчик газа на поверку. Проверила и установила его. Подготовила котельную к отоплению. Ждем, пока "Нафтогаз" подпишет договор", – говорит владелец управленческой компании Сергей Мельник.

Речь идет в целом о трех жилых комплексах. КГГА ведет переговоры и с "Нафтогазом", и с "Киевгазом" о них всех. Обещают – теплоснабжение должно появиться уже на этой неделе. Авансом.

"Это будет решено только на этот период отопительный. На выходе из этого отопительного периода нужно будет жителям брать все в свои руки, потому что этой компании уже не будет, им нужно будет забрать долги на себя", – отмечает советник заместителя городского головы Киева Алексей Тихонов.

Поэтому дальше этот вопрос, скорее всего, придется решать в суде.

"Очень важно, чтобы этот иск был коллективным. Чтобы была инициативная группа дома, жильцы сплотились и боролись за свои права в судебном порядке", – объясняет юрист Вадим Чунжин.

Но в большинстве случаев избавиться от этих долгов невозможно. Поэтому, чтобы не допустить подобных проблем с новостройками в будущем, их жителям советуют как можно раньше создавать ОСМД. Так они смогут сами выбирать тех, кто будет их обслуживать, и все контролировать.

Напомним, в Киеве на выходных коммунальщики проводили технические работы на одном из теплоисточников столицы. В нескольких районах города перекрывали отопление и горячую воду.

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