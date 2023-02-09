В США отреагировали на намерения Великобритании рассмотреть поставку самолетов в Украину: заявления уже не столь категоричны

Помощь Украине следует не только продолжать, но и наращивать, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия не планирует завершать войну, так что нужно еще больше оружия, чтобы Украина смогла победить – такую позицию озвучил ныне встречающийся с военным руководством Соединенных Штатов генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится в ТСН.

За почти год российской войны против Украины союзники по НАТО оказали Киеву помощь в 120 миллиардов долларов, подсчитал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Сюда входит и военная, и гуманитарная и прямая финансовая поддержка. С приближением первой годовщины 24 февраля союзники уверены – эту помощь придется усилить. “К сожалению, мы не видим никакого признака того, что Россия готова к миру. Напротив, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны подготовиться к поставкам вооружений, которые украинцы нуждаются в том, чтобы отвоевать свои территории и победить, как суверенная, независимая нация”, — заявил Столтенберг.

Этот разговор проходит на фоне европейского турне президента Украины Владимира Зеленского, во время которого он не скрывает намерения не дать союзникам остановиться на танковой коалиции и склонить их к поставкам теперь уже боевых самолетов. Госсекретарь Энтони Блинкен не говорит категорического "нет", как это на прошлой неделе сделал президент Байден. Вопросы на рассмотрении, оговорки те самые, которые Соединенные Штаты озвучивали по танкам.

“Жизненно важны не только конкретные виды вооружения, так же важна способность украинцев использовать их эффективно. И это требует в определенных случаях серьезных тренировок, так же важна возможность ремонтировать и в конце концов все это должно быть объединено в целостную стратегию, где все элементы важны. Мы всегда говорили, что это процесс и мы продолжаем решать, в чем, по нашему мнению, Украина нуждается, что будет наиболее эффективно”, — говорит госсекретарь Энтони Блинкен.

Риторику смягчил и советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Желание украинцев получить еще большее высококачественное вооружение понятно, учитывая события на фронте. Если Великобритания решит предоставить Украине самолеты, американцы не будут выкручивать им руки, обещает Кирби. “Каждая нация должна решить за себя, что она готова предоставить Украине и при каких обстоятельствах, потому что у каждой нации есть собственные интересы национальной безопасности, о которых ей следует думать, и собственные альянсы, с которыми она должна сверяться. Итак, все это суверенные решения. Мы это уважаем. Конечно, мы не выкручиваем руки, но мы активно общаемся с союзниками и партнерами о том, какие виды вооружений они могут предоставить и опять же при каких обстоятельствах”, — уверяет он.

Сейчас главная цель партнеров – подготовить Украину к весенним боевым действиям, говорит контрадмирал Кирби. Потребуется общевойсковой маневр – взаимодействие крупных подразделений на открытых территориях. На это были направлены последние поставки бронетехники. Соответствующие учения украинских военных проходят сейчас в Европе, подчеркнул Кирби.

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