С начала полномасштабной войны администрация президента США пыталась найти баланс между предоставлением Украине военных инструментов, необходимых для победы над Россией, и уменьшением риска эскалации со стороны России.

Однако она оказалась слишком встала на сторону осторожности, предоставив виды и количество вооружения, чтобы обеспечить ситуацию тупика, и недостаточно для того, чтобы Украина победила.

Об этом ТСН.ua сказал бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и бывший заместитель генсека НАТО Алексадр Вершбоу.

"Эта сдержанность задержала предоставление истребителей, таких как польские МиГ-29, и более совершенной ПВО в начале войны, которая могла бы позволить Украине "закрыть небо", не требуя от НАТО установления запретной для полетов зоны", — отметил он.

Однако Вершбоу считает, что с тех пор ситуация несколько улучшилась. Так, начиная с июня, украинцы получают от США и других союзников более высокоточные РСЗО большой дальности, в том числе известные широкой публике системы HIMARS.

Это позволило уничтожить десятки российских складов боеприпасов и командных пунктов по линии фронта, создав условия для контрнаступления на юге и севере.

"Однако не ясно, достаточно ли HIMARS или другого тяжелого оружия для Украины, чтобы закрепить последние достижения и отвоевать больше территории до наступления зимы. США двигались слишком медленно, чтобы возобновить производство HIMARS и других систем, которые нужны не только украинским силам, но и для того, чтобы пополнить других союзников по НАТО, передавших Киеву советские системы из своих запасов", — сказал Вершбоу.

По его словам, еще большее беспокойство вызывает нежелание США предоставить Украине боеприпасы большой дальности, такие как ATACMS, даже несмотря на то, что Украина выполнила запросы США не использовать предоставленное США оружие для ударов по целям на территории России.

ATACMS позволит Украине наносить удары по военным целям где угодно в Украине, учитывая Крым, и ускорит окончательное поражение россиян.

Напомним, по мнению Марка Фейгина, сейчас Кадыров и Пригожин соберут еще 15 тысяч – и вот это будет последний резерв. Ядерное оружие – последний вариант для Путина в войне с Украиной. Перед этим может быть всеобщая мобилизация.

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