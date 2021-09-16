"В США поняли, что без Украины Центральная Европа будет недополучать газ", — Лана Зеркаль

"В США поняли, что без Украины Центральная Европа будет недополучать газ", — Лана Зеркаль

В США изучили ситуацию с поставками газа в Европу.

В США очень внимательно изучили ситуацию относительно того, как поставляется газ в Европу. И там поняли, что без Украины Центральная Европа будет недополучать поставки газа.

Об этом 16 сентября в ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказала советник министра энергетики Лана Зеркаль,

"Они очень внимательно изучили наконец-то ситуацию с тем, как поставляется газ Европе. Они до этого никогда не изучали ситуацию: где, как, какие есть узкие места. Они только поняли, что вообще без украинского маршрута вся Центральная Европа будет недополучать газ и это создаст искусственный дефицит, так как на Баумгартене мы будем конкурировать вместе с Германией, Швейцарией, Италией и Австрией за этот объем газа, если через Украину не будет поставляться газ", — пояснила Лана Зеркаль.

Елена Зеркаль рассказала, что повлияло на решение американцев поддерживать Украину

Напомним, Лана Зеркаль рассказала, для чего Германии нужен "Северный поток-2".

Также нардеп от "Слуги народа" рассказал, в чем опасность того, что российский "Газпром" закачивает газ не в европейские хранилища.

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