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"В США поняли, что без Украины Центральная Европа будет недополучать газ", — Лана Зеркаль

"В США поняли, что без Украины Центральная Европа будет недополучать газ", — Лана Зеркаль

УНИАН

В США изучили ситуацию с поставками газа в Европу.

В США очень внимательно изучили ситуацию относительно того, как поставляется газ в Европу. И там поняли, что без Украины Центральная Европа будет недополучать поставки газа.

Об этом 16 сентября в ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказала советник министра энергетики Лана Зеркаль,

"Они очень внимательно изучили наконец-то ситуацию с тем, как поставляется газ Европе. Они до этого никогда не изучали ситуацию: где, как, какие есть узкие места. Они только поняли, что вообще без украинского маршрута вся Центральная Европа будет недополучать газ и это создаст искусственный дефицит, так как на Баумгартене мы будем конкурировать вместе с Германией, Швейцарией, Италией и Австрией за этот объем газа, если через Украину не будет поставляться газ", — пояснила Лана Зеркаль.

Елена Зеркаль рассказала, что повлияло на решение американцев поддерживать Украину

Елена Зеркаль рассказала, что повлияло на решение американцев поддерживать Украину

Напомним, Лана Зеркаль рассказала, для чего Германии нужен "Северный поток-2".

Также нардеп от "Слуги народа" рассказал, в чем опасность того, что российский "Газпром" закачивает газ не в европейские хранилища.

 
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