В США предвещали войну между Украиной и РФ еще в 1991 году – историк из Гарварда

По словам историка Плохия, в США не исключали, что РФ может напасть на Украину еще в 1991 году.
Руководители Соединенных Штатов Америки представляли и предусматривали возможность войны и конфликта между Украиной и Россией уже в 1991 году.
Об этом заявил историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому".
"Осенью 1991-го года так называемый "дедушка перестройки" Александр Яковлев посещает тогда государственного секретаря Соединенных Штатов Джеймса Бейкера. И Бейкер ему говорит, (потому что уже есть эти трения в отношении Крыма), о том, что есть потенциальная угроза войны между Россией и Украиной. На что Яковлев ему говорит "какая война?" Бейкер отвечает: "нормальная война", – рассказал историк.
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Ранее историк Сергей Плохий спрогнозировал, что будет с Россией после смерти Путина.
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