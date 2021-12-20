В США при загадочных обстоятельствах погибла семья из 7 человек

Соседи гибели семьи шокированы.
В городке Мурхед в американском штате Миннесота обнаружили тела целой семьи — четырех взрослых и троих детей — без признаков насильственной смерти.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Полицию вызвали родственники. Как именно погибли люди, пока неизвестно, в полиции говорят, признаков того, что в дом ворвались посторонние — нет. Поэтому сейчас ждут выводы судебно-медицинского эксперта.
Соседи гибели семьи в шоке. А в полиции хоть и не сообщили, что произошло, но уверяют — жизнь других горожан вне угрозы.
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