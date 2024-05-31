В США сделали заявление о наступлении РФ на Харьковщине

Наступление России в Харьковской области было провальным, поскольку Украина очень эффективно его остановила.

Об этом заявил директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью корреспонденце ТСН Ольге Кошеленко.

Украина очень эффективно остановила это наступление России. На самом деле это провал РФ, потому что количество потерь россиян, о которых сообщается с северного фронта, очень велико, поэтому россияне не добились своих целей. Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и дальше будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает по Уставу ООН — право защищаться», — отметил он.

Напомним, Карпентер заявил, что удары по России американским оружием не ограничены границами Харьковщины.

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