В столице начали строить метро на Троещину: когда можно ожидать на подземку и что думают киевляне

В столице начали строить метро на Троещину: когда можно ожидать на подземку и что думают киевляне

По расчетам специалистов на строительство потребуется около 30 млрд гривен.

В Сети появились кадры строительства метро на Троещину. На фото — съезд с Подольско-Воскресенского моста, именно там метро должно уйти под землю.

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Об этом 7 октября говорится в "Сніданку з 1+1".

На месте происшествия работает корреспондент "Сніданку" Антон Пшеничный, он узнал — не фотошоп ли это! Ведь фраза "метро на Троещину" уже давно стала анекдотом.

"Именно в этом районе заканчивается Подольско-Воскресенский мост, по его нижнем ярусе будет метро, и именно здесь тоннели метрополитена будут погружаться под землю. Здесь также будет наземная станция метро. Поэтому это первые признаки того, что миф превращается в реальность. Говорят, что обещания построить метро на Троещину — сверстник самой Троещины", — говорит Антон Пшеничный.

Строительство метро на Троещину продолжается: что об этом думают киевляне

Вообще этот процесс, именно метро до Деснянского района столицы (в него собственно и входит массив Троещина) — это ходячий мэм. О нем существуют анекдоты, рисуют забавные комиксы, смешные картинки. Шутки о троещинской подземке периодически появляются в юмористических шоу и у выступлениях комиков. Люди также не верят в то, что метро на Троещину построят, вот, что они говорят:

"Где-то в 2050 году дай Бог, чтобы построили".

"Сколько его уже строят? Вот!"

"Его обещали в 90-х построить, затем переносили, переносили, снова переносят. Пожалуй будут дальше переносить".

"Я сегодня читал, что там есть 5 этапов. Наверное, первый — это разработать, второй — взять деньги. Я не знаю, это наверняка будет через лет так три".

Последний ответ прям очень оптимистичный! Но об этапах — все верно. Сначала построят участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная", затем от "Радужной" до улицы Братиславской, затем от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади, после — от станции "Радужная" в направлении Троещины и в конце от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги.

Для тех, кто живет не в Киеве: прозвучала Соломенская площадь, это плюс-минус близко к центру, и Кольцевая дорога — это противоположная сторона относительно Троещины. Все правильно, ведь это целая ветка метро, которая объединит два берега столицы.

И уже известны названия шести станций. Одна из них — на Подоле, одна близко к метро "Лукьяновская", три — с выходами в рамках Подольско-Воскресенского моста (еще одного долгостроя) и пятая станция в районе Радужного. Названия такие: "Глыбочицкая" (с пересадкой на "Лукьяновская"), "Подольская" (с пересадкой на "Тараса Шевченко"), "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка" и "Радужная".

По расчетам специалистов на строительство потребуется около 30 млрд гривен. Это около половины запланированного бюджета Киева на этот год. Даже если столичная власть будет выделять по миллиарду в год, это очень оптимистично, строить будут еще 30 лет. Вероятно, схема финансирования несколько иная и все закончат гораздо быстрее. Ведь этот скоростной транспорт ждет полмиллиона жителей Киева.

Напомним, в Киеве на шести станциях метро проводится ремонт инфраструктуры.

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