В столице начался сезон арбузов: как сделать правильный выбор и избежать отравления

Съемочная группа ТСН проверила содержание нитратов в арбузах, приобретенных на рынке, в супермаркете и у стихийных продавцов.

На прилавках рынков и супермаркетов в Киеве появились свежие арбузы. О том, сколько теперь нужно заплатить за вкусную ягоду в различных точках продаж, как выбрать спелый и вкусный арбуз и является ли он безопасными для здоровья, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На рынках в центральной части Киева арбузы встречаются редко и стоят 25-30 гривен за килограмм. В спальных районах ягоду можно найти даже за 15 гривен.

В столичных супермаркетах цены на арбузы колеблются от 17 до 42 гривен, но выбор здесь значительно больше — можно найти как отечественные, херсонские, так и импортные — без косточек или желтые. За пятикилограммовый арбуз из Херсона надо выложить 82 гривны 20 копеек.

Стихийные торговцы тоже предлагают ягоду из херсонских баштанов. Здесь за килограмм просят 22 грн.

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Чтобы полакомиться вкусным, спелым арбузом продавцы советуют искать желтобокую ягоду с равномерными полосами. Простукиванию, говорят, не всегда можно доверять, можно попасть на звонкий, но зеленый. Кроме внешнего вида, стоит проверять и мякоть разрезанного арбуза — на ней не должно быть белых прожилок, а все зернышки должны быть большие и коричневые.

Продавцы на рынках уверяют, что их ягоды вполне безопасны, но показать в подтверждение документы в большинстве своем не могут.

Существует народный метод для проверки арбуза на содержание нитратов — в стакан с водой поместить мякоть арбуза или выжатый сок. В обоих случаях вода должна слегка помутнеть, приобретя розовый оттенок, если же цвет будет слишком яркий — это может свидетельствовать о содержании в нем "химии".

В лаборатории, куда съемочная группа ТСН, отнесла ягоды на проверку такие "бабушкины" методы не считают достаточно эффективными, однако и не бракуют их. Также специалисты советуют не слишком доверять бытовым нитратомеры, которые несертифицированы в Украине и не всегда бывают точными.

Проверка на лабораторном оборудовании показала, что все приобретенные в Киеве арбузы являются безопасными. При норме 60 мг на килограмм в арбузе, приобретенном на рынке, содержание "химии" составлял всего 4,2 мг, в ягоде из супермаркета — 2,9 мг. Самый высокий показатель был в арбузе со стихийного рынка — 10, 6 миллиграммов нитратов на килограмм.

В то же время гастроэнтерологи предостерегают от чрезмерного увлечения этой ягодой в начале сезона, когда больше риск встретить неспелый арбуз с большим количеством нитратов. "Пищевое отравление, головокружение, тошнота и боль в животе, диарейной синдром, может повышаться температура", — перечислила неприятные симптомы от опрометчиво потребленной ягоды диетологиня-гастроенторологиня Галина Незговорова.

Если же употреблять качественные и спелые арбузы осторожно, то он них будет только польза — организм получит нужную летом воду, клетчатку, витамин С и аминокислоты.

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