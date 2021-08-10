В столице обнаружили опасное заболевание: из глаза пациента извлекли 12-ти сантиметрового паразита

Источником дирофиляриоза являются животные. В частности коты и собаки. Но переносят инфекцию и комары.

Извлекли из глаза 12-ти сантиметрового паразита. В столице обнаружили три случая опасного заболевания, которое вызывают гельминты. А переносят недуг обычные комары.

О том, каковы его симптомы, стоит ли пугаться и как себя защитить от паразита — 10 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Заведующая паразитологической лаборатории, Татьяна Хорхун показывает заспиртованных взрослых особей дирофилярии — круглых гельминтов, вызывающих опасное заболевание — дирофиляриоз. Такие же удалили из глаза и из под кожи рук трех киевлян.

Зрелище не из приятных. Под микроскопом выглядит как монстр. Еще и большой вред наносит организму.

Источником дирофиляриоза являются животные. В частности коты и собаки. Но переносят инфекцию и комары. Насекомое кусает инфицированное животное и в его организм попадает личинка гельминта. Достаточно комару укусить другое животное или человека — и паразит уже у него в крови.

Она (личинка — Ред.) может мигрировать от одного года до двух лет. В течение этого периода не будет никаких клинических проявлений. Но проходит какое-то время и человек чувствует в определенном месте изжогу, зуд. Видит, что появляется какое-то новообразование. Можно заметить припухлость, почувствовать нестерпимую боль.

Гельминт может появиться под кожей в любом месте. Вырастают они до 30 сантиметров. Иногда можно почувствовать и даже увидеть, как паразит движется под кожей. В редких случаях он может засесть во внутренних органах — сердце, легких, или закупорить сосуды. Диагностируют дирофиляриоз с помощью УЗИ. От человека к человеку болезнь не передается.

Более опасным паразит является для самих животных. Несколько лет назад у вполне здорового чихуа-хуа Черчилля появились странные симптомы: тяжесть дыхания, усталость — рассказывает его хозяйка Ксения Олейникова.

Новости Украины: в Киеве из глаза пациента извлекли 12-сантиметрового гельминта

Врач-ветеринар по специальности, Ксения заподозрила дирофиляриоз. Анализы это подтвердили. Если болезнь не диагностировать вовремя, пушистик может погибнуть — предостерегает специалист. После того, как личинка дирофилярии попала в организм четвероногого, пройдет до 5 лет, пока не появятся первые симптомы. Поселяются гельминты преимущественно в сердце животного — рассказывает ветеринар.

"Может вызвать банальную даже аллергическую системную реакцию. Животное может начать чесаться, есть элемент зуда. Могут появиться другие дерматологические проявления. Может быть просто утомляемость и апатичность. На умственную деятельность влияет, в частности. Это могут быть проявления дыхательной недостаточности", — предостерегает она.

Домашние животные — жертвы, а не виновники — настаивает Ксения. Ведь болезнь разносят именно комары. Чем больше комаров, тем больше больных животных. Поэтому избегать стоит именно скоплений насекомых. А еще — раз в год проводить диагностику домашнего любимца, в частности делать УЗИ сердца.

"Надо сделать исследование крови на дирофирилиоз. Давать специальные лекарственные средства для того, чтобы вот эти личинки, даже если они попали в организм животного, не превращались во взрослую особь", — советует она.

Из-за изменения климата и заболачивания, комаров с каждым годом становится больше. Поэтому и количество случаев дирофиляриоза будет возрастать. В летний период специалисты советуют использовать москитные сетки на окнах, а также использовать фумигаторы и спреи от комаров.

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