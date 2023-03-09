В столице простились с народным героем Украины, вернувшимся на фронт после сверхсложного ранения

Алексей снова пошел воевать во время великой войны и несколько недель назад погиб под Бахмутом.

В Михайловском соборе простились с народным героем Украины – его звали Алексей Соколовский, ему было 44 года. Имел тяжелые ранения после боя под Донецким аэропортом, едва не потерял ногу, но снова пошел на войну, и снова в самую адскую точку фронта на Донетчине, говорится в ТСН.

“Мы в госпитале познакомились, у него была нога размозжена и ему должны были ее ампутировать, мы его уговорили, с врачами работали и были минуты, когда он говорил, я больше не могу, отрежьте мне эту ногу и я уже побегу, он измучен был. Будь он на протезе, он бы на протезе пошел воевать”, — убеждает волонтер Ольга.

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Алексей снова пошел воевать во время великой войны и несколько недель назад погиб под Бахмутом, но проститься удалось только сейчас.

В переполненном храме люди в слезах, но при жизни Алексей не позволял плакать и тосковать. “О Леше только хорошее можно. Когда в церкви священник говорил, что да простит ему Бог, то я даже себе представить не могу, за что его можно простить. Это был такой искренний человек, я никогда не видела, чтобы он был злой, на кого-то злился, что-то плохое говорил, даже если плохое, то он говорил, солнышко, успокойся, все можно решить”, — вспоминает волонтер Татьяна.

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