В столице жители многоэтажки хотят отказаться от централизованной подачи коммунальных благ

Дом воспользовался городской программой энергоэффективности и взял несколько кредитов.

Автономная высотка: жители многоэтажки в Киеве хотят отказаться от централизованной подачи отопления, горячей воды и электроэнергии. Все эти коммунальные блага будут производить сами. Жители высотки неподалеку тоже придумали как меньше потреблять энергоносителей, а значит и меньше платить за амбарное. Какие передовые технологии привлекли в обычных многоэтажках и в какую копеечку это влетело жильцам, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 января 2022 года.

Консьержка Ольга не спешит убирать новогодние украшения. Елка до сих пор одета, гирлянда все еще мерцает.

Ей нравится и всем жильцам тоже. По крайней мере, никто не просил все сообщить, чтобы меньше платить за свет. Местная плата за места общего пользования – а это подъезды, коридоры – жителям обходится в 10 копеек. Почему так дешево – глава ОСМД ведет посмотреть на крышу.

Весь секрет вот в ячейках. Они возведены над вентиляционными шахтами. Раньше весь воздух по вентиляции просто выходил снаружи. Однако сейчас над шахтами установили тепловые насосы, которые из воздуха забирают тепло. Работают эти насосы от электроэнергии и, чтобы еще и за нее не платить, на крыше как раз устанавливают солнечные панели.

Чтобы установить все это, здание воспользовалось городской программой энергоэффективности и взяло несколько кредитов. Жителям дополнительно сбрасываться не пришлось, все расходы погасили из резервного фонда ОСМД. Окупится все года через три. Экономию жители чувствуют уже.

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С двадцатого этажа этого дома видна крыша другой высотки. В этом здании жильцы пошли еще дальше. Здесь солнечными панелями увешаны стены и обильно заставлена крыша. По одну сторону от них ветровая станция — это, чтобы производить электроэнергию, когда пасмурно. С другой – тепловые панели. В планах полностью обеспечить здание своим светом и самостоятельно его обогревать.

Уже бы давно все так работало, но столкнулись с проблемой: в солнечную пору производят слишком много электричества и деть его некуда. Потому что поделится избытком тока не имеют права — на это нужно получить отдельную лицензию. Поэтому сейчас возводят специальные накопители, чтобы аккумулировать избыток электроэнергии.

Чтобы энергомодернизировать свой дом здесь тоже приняли участие в городской программе и теплый кредит. Погашение займа жителям обходится около 400 гривен в месяц. Платежка за амбарное здесь уже стала вдвое меньше, чем у соседей.

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Жители многоэтажки хотят отказаться от подачи горячей воды и электроэнергии | Новости Киева