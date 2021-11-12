В столичном метро нашли владельца праздничного пакета: кто его потерял и что было в коробках

В столичном метро нашли владельца праздничного пакета: кто его потерял и что было в коробках

Этот пакет Богдан должен был вручить близкой подруге Марии.

Несколько дней назад в бюро находок столичного метрополитена принесли пакет с празднично упакованными коробками. Сегодня их владелец нашелся.

О том, кто он – этот невнимательный пассажир, что было в тех коробках и кто в День рождения остался без подарка – 12 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, за пакетом с подарками, который забыл в вагоне метро, пришел молодой юрист Богдан. Как хранительница потерянных вещей, Тамара находку сразу не отдала. Богдан должен был пройти все стадии проверки и доказать, что именно он — владелец свертка.

Этот пакет Богдан должен был вручить близкой подруге Марии и вечеринка-сюрприз в честь ее Дня рождения была без подарка.

"Я это все организовывал и еще работаю. Очень сильно устал. Ехал с работы за тортом, забрал подарки. Я заснул от этого всего напряжения и когда проснулся, смотрю, "Дворец спорта" уже и дверь почти закрывается. Я выпрыгнул, выбежал. Но, получается, пакет там остался и уехал", — рассказывает парень.

Когда понял, что без пакета побежал в диспечерскую. Сотрудники проверили вагоны через несколько станций, но ничего не нашли.

Новости Киева: нашелся владелец потерянного в метро подарка

Богдан позвонил девушке и все рассказал. В то, что найдет потерянное – не верил.

Впрочем, пакет все же оказался в бюро находок, осел на полке рядом с телефонами, рюкзаками и даже стиральной машиной и все же нашел своего владельца. А в коробках был кальян.

В настоящее время в бюро находок метрополитена, на станции "Нивки", остается еще почти полторы сотни забытых вещей. Хранят их по полгода. Затем ценное продают и отдают деньги на счет метрополитена. Остальное утилизируют.

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