В столичной многоэтажке произошел мощный взрыв и возник пожар (видео)

Взрыв был такой силы, что на балконе квартиры выбило окно.
В многоэтажке на Драгоманова произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. Известно, что взрыв прогремел на балконе одной из квартир дома.
Об этом сообщили в Сети очевидцы инцидента.
По их словам, взрыв был такой силы, что на балконе квартиры выбило окно. На месте происшествия прибыли спасатели и карета скорой помощи.
Из видео, публикуемых жильцами соседнего дома, видно, что пожар возник на 3-м этаже многоэтажки. Перед этим раздался мощный взрыв.
В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что предварительно взорвался туристический газовый баллон. Потерпевших нет.
Как сообщалось ранее, в Киеве мать и ее сожитель, заставлявшие собственных детей сниматься в порно, получили по 15 лет тюрьмы.
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