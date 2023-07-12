В столичной многоэтажке произошел мощный взрыв и возник пожар (видео)

Взрыв был такой силы, что на балконе квартиры выбило окно.

В многоэтажке на Драгоманова произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. Известно, что взрыв прогремел на балконе одной из квартир дома.

Об этом сообщили в Сети очевидцы инцидента.

Также читайте В Одесской области священник УПЦ МП регулярно насиловал свою дочь и давал развращать другому попу

По их словам, взрыв был такой силы, что на балконе квартиры выбило окно. На месте происшествия прибыли спасатели и карета скорой помощи.

Из видео, публикуемых жильцами соседнего дома, видно, что пожар возник на 3-м этаже многоэтажки. Перед этим раздался мощный взрыв.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что предварительно взорвался туристический газовый баллон. Потерпевших нет.

В столичной многоэтажке произошел мощный взрыв 12 июля. ФОТО: сундуки с видео/киевские паблики

Как сообщалось ранее, в Киеве мать и ее сожитель, заставлявшие собственных детей сниматься в порно, получили по 15 лет тюрьмы.

Читайте также: