В Страсбурге начинается слушания по делу Украины и Нидерландов против России

В Страсбурге начинается слушания по делу Украины и Нидерландов против России

Если суд станет на сторону Украины, все пострадавшие от оккупации граждане смогут судиться с Россией.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге начинает слушание по делу Украины и Нидерландов против России. Этот процесс – самый масштабный по объему и количеству доказательств в истории ЕСПЧ.

О подробностях заседания и прогнозах рассказала корреспондентка «Радио Свобода» Зоряны Степаненко для ТСН.

Европейский суд по правам человека начал рассматривать «большое дело» по Донбассу. Это объединенный иск Украины и Нидерландов к России. Украина хочет юридической ответственности России за оккупацию части своих восточных областей. Нидерланды – за сбитие самолета МН17 и, соответственно, гибель 298 человек.

Столь непростого политически и вместе с тем сложного юридически кейса еще никогда в Страсбурге не было. Десятки часов видео, сотни гигабайтов фото, тысячи показаний и документов – судьям предстоит изучить все, что украинская сторона собирала с 2014 года. Чтобы наконец доказать юридически: Россия оккупировала часть Донбасса, а следовательно — ответственная за все нарушения прав человека, которые там творятся. И за разрушенные человеческие судьбы ответственна также она.

Украинский министр юстиции, возглавляющий делегацию из Киева в Страсбурге, пояснил, что если суд встанет на сторону Украины, все пострадавшие от оккупации граждане смогут в Россию судиться. И, соответственно, потребовать компенсации. Также решение суда может потребоваться дипломатам как дополнительный аргумент в пользу усиления санкций против Москвы.

ЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против России

Российская делегация перед началом слушаний общаться с журналистами отказалась. Но уже прозвучало выступление представителя российского Минюста в зале суда – Москва, как всегда, отрицает причастность к оккупации Донбасса. Говорит, оказывала ему только гуманитарную помощь и не может отвечать за то, что происходит за пределами ее территорий. Поэтому призывает суд не признавать свою юрисдикцию по этому делу.

Именно с этого момента слушания начались, и именно сейчас решают в зале: вправе ли Европейский суд по правам человека рассматривать это дело. Только на это решение уйдет минимум два с половиной года, и только потом дело начнут рассматривать по существу. Финальный вердикт же украинская сторона ждет не раньше, чем через пять лет.

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