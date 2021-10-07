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В эфире "1+1" вручили отличия Праведников народов мира Елене Слободяник: ее мама и бабушка спасали евреев

В эфире "1+1" вручили отличия Праведников народов мира Елене Слободяник: ее мама и бабушка спасали евреев

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в студии "1+1" лично вручил грамоту и медаль Праведников народов мира Елене Слободяник.

7 октября в студии "1+1" на ток-шоу "Право на владу" пришла дочь и внучка Праведников Мира Елена Слободяник. Ее родные во время нацистской оккупации предоставили убежище маленькой еврейской девочке Лидии Корнеевой, которая впоследствии стала известной израильской писательницей.

Лидии Корнеевой было 4 года, когда ее семья бежала из Ильинецкого гетто в Винницкой области. Беглецы скрывались по оврагам, сидели в сугробах зимой, ели снег. Их пускали украинские семьи только тогда, когда отец, а он был портным, мог что-то пошить: юбочку или платье. Таким образом семью на время пускали.

"Меня поразило, с какой благодарностью вы говорите о людях, не спрятавших вас насовсем, не давшим приют надолго, а впускали хотя бы на часок, на два-три. Этой вашей благодарностью и человечностью я очень сильно поражена", — отметила ведущая "Право на владу" Наталья Мосейчук.

Заключенная Иллинецкого гетто, писательница Лидия Корнеева рассказала историю своего спасения

Заключенная Иллинецкого гетто, писательница Лидия Корнеева рассказала историю своего спасения

ТСН показала родственницу той семьи, которая спасла Лидию Корнееву. Это Елена Ивановна Слободяник — внучка и дочь Праведников мира.

"Титул Праведников у этих людей есть, а вот свидетельства нет. В 2017 бабушка госпожи Елены Ивановны Слободяник стала праведницей мира — и ее имя уже четыре года числится на Стене Чести в Саду Праведников в Иерусалиме мемориала Яд Вашем", — сказала Мосейчук .

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в студии "1+1" вручил грамоту и медаль Праведников народов мира Елене Слободяник.

"Я с большим удовольствием хочу вручить грамоту и медаль Праведников народов мира Елене Ивановне, дочери и внучке Праведников народов мира Марии Целомудрой и ее дочери Антонины — вашей мамы", — отметил дипломат.

""Сим утверждается, что на заседании комиссии по присвоению звания Праведников народов мира, созданной при Национальном институте памяти катастрофы и героизма Яд Вашем на основе представленных свидетельств решено удостоить Марию Целомудрую и её дочь Антонину, которые в году фашистской оккупации рисковали своей жизнью ради спасения преследуемых евреев, звания Праведников народов мира и наградить медалью Праведников народов мира. Их имена будут высечены почётно в Аллее Праведников Яд Вашем", — говорится в документе.

Дочь и внучка Праведников Мира Елена Слободяник получила награду от посла Израиля в Украине

Дочь и внучка Праведников Мира Елена Слободяник получила награду от посла Израиля в Украине

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Напомним, что в Бабьем Яру на самом высоком уровне почтили жертв, расстрелянных нацистами в конце сентября 1941 года. В мероприятиях принимали участие президенты Украины, Германии, Албании и Израиля.

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