В эфире "1+1" вручили отличия Праведников народов мира Елене Слободяник: ее мама и бабушка спасали евреев

В эфире "1+1" вручили отличия Праведников народов мира Елене Слободяник: ее мама и бабушка спасали евреев

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в студии "1+1" лично вручил грамоту и медаль Праведников народов мира Елене Слободяник.

7 октября в студии "1+1" на ток-шоу "Право на владу" пришла дочь и внучка Праведников Мира Елена Слободяник. Ее родные во время нацистской оккупации предоставили убежище маленькой еврейской девочке Лидии Корнеевой, которая впоследствии стала известной израильской писательницей.

Лидии Корнеевой было 4 года, когда ее семья бежала из Ильинецкого гетто в Винницкой области. Беглецы скрывались по оврагам, сидели в сугробах зимой, ели снег. Их пускали украинские семьи только тогда, когда отец, а он был портным, мог что-то пошить: юбочку или платье. Таким образом семью на время пускали.

"Меня поразило, с какой благодарностью вы говорите о людях, не спрятавших вас насовсем, не давшим приют надолго, а впускали хотя бы на часок, на два-три. Этой вашей благодарностью и человечностью я очень сильно поражена", — отметила ведущая "Право на владу" Наталья Мосейчук.

Заключенная Иллинецкого гетто, писательница Лидия Корнеева рассказала историю своего спасения

ТСН показала родственницу той семьи, которая спасла Лидию Корнееву. Это Елена Ивановна Слободяник — внучка и дочь Праведников мира.

"Титул Праведников у этих людей есть, а вот свидетельства нет. В 2017 бабушка госпожи Елены Ивановны Слободяник стала праведницей мира — и ее имя уже четыре года числится на Стене Чести в Саду Праведников в Иерусалиме мемориала Яд Вашем", — сказала Мосейчук .

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в студии "1+1" вручил грамоту и медаль Праведников народов мира Елене Слободяник.

"Я с большим удовольствием хочу вручить грамоту и медаль Праведников народов мира Елене Ивановне, дочери и внучке Праведников народов мира Марии Целомудрой и ее дочери Антонины — вашей мамы", — отметил дипломат.

""Сим утверждается, что на заседании комиссии по присвоению звания Праведников народов мира, созданной при Национальном институте памяти катастрофы и героизма Яд Вашем на основе представленных свидетельств решено удостоить Марию Целомудрую и её дочь Антонину, которые в году фашистской оккупации рисковали своей жизнью ради спасения преследуемых евреев, звания Праведников народов мира и наградить медалью Праведников народов мира. Их имена будут высечены почётно в Аллее Праведников Яд Вашем", — говорится в документе.

Дочь и внучка Праведников Мира Елена Слободяник получила награду от посла Израиля в Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Напомним, что в Бабьем Яру на самом высоком уровне почтили жертв, расстрелянных нацистами в конце сентября 1941 года. В мероприятиях принимали участие президенты Украины, Германии, Албании и Израиля.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку