В Судане стороны конфликта согласились на гуманитарное перемирие, чтобы собрать тела убитых и сделать запасы

После четырехдневного конфликта и напряженных переговоров с Соединенными Штатами суданские силовики согласились на 24 часа прекратить огонь ради гуманитарной паузы. За это время погибли уже по меньшей мере 185 человек, раненых более 1800. Государственная армия Судана борется с парамилитарной группировкой, вооруженной Россией, за критические точки в столице и регионах, говорится в ТСН.

Тела погибших часами лежали на раскаленных солнцем улицах суданской столицы, их боялись трогать, потому что перестрелки не утихали. Кто мог выбирался из Хартума, в столице перебои с током и кончается вода. “Один из студентов вчера был убит, а мы даже его тело унести не можем. У нас есть серьезно раненый. Нам некуда уходить. У нас нет запасов, еды. Над зданием постоянно кружат самолеты”, – говорит местный студент Умар.

Мирные призывы Запада и Лиги арабских государств четыре дня не помогали, количество жертв беспорядков в Судане росло каждый час. Более того, боевики парамилитарной группировки "Силы оперативного реагирования" ворвались в резиденцию посла Евросоюза, угрожали дипломату оружием. Другие силовики обстреляли конвой американских дипломатов — там тоже благодаря бронированному транспорту сотрудники посольства отделались испугом. Два дня назад снаряд попал в резиденцию посла Норвегии — жертв не было, однако сооружение пострадало.

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Госсекретарь Соединенных Штатов назвал поведение суданских силовиков опрометчивым, безответственным и опасным. "Я позвонил по телефону генералам Бурхану и Хемедти, призвав обоих объявить перемирие на сутки, чтобы суданцы смогли безопасно найти свои семьи и достать жизненно необходимые гуманитарные вещи", — заявляет Энтони Блинкен.

Даже американский госэскретарь называет поднявшего мятеж вице-президента Судана по прозвищу Хемедти — это уменьшительная форма имени Мухаммед — генерала ДаГало мало кто в Судане называет иначе уже много лет. Простой погонщик верблюдов, он возглавил силы оперативного реагирования в 2013 году. Верой и правдой служил диктатору Баширу, познакомился с русским ПВК "Вагнер", вместе с ними прибрал в руки все основные золотодобывающие шахты Судана. Стал самым богатым человеком страны и удержался у власти даже тогда, когда диктатора Башира свергли и отдали под суд. Он помогает России вывозить из страны золото тоннами, в ответ Кремль поставляет оружие и военную технику. В настоящее время силовики Хемедти продолжают удерживать международный аэропорт суданской столицы. Ранее там сгорел по крайней мере один из двух украинских "Боингов", находившихся в Судане в лизинге с начала года, и еще один борт из Саудовской Аравии. «Гражданские люди просто мишены в этой идиотской бойне, мы ничего не можем с этим поделать. Я ни за кого, обе стороны пролили немало крови, но мы между ними, как между двумя огнями», — говорит местный житель Тагрид.

Свидетели утверждают: силовики начали мародерить, они врываются в магазины и выносят разные вещи, в том числе мобильные телефоны. Парамилитарная группировка утверждает, что она такого не делала, это кто-то специально переоделся в их форму. “Если честно, обе стороны не проявляют особого желания к миру прямо сейчас. Они призывают друг друга сдаваться. Это не похоже на готовность допустить посредников к разрешению кризиса в ближайшее время”, — заявляет специальный представитель ООН в Судане Волкер Пертес.

Военный конфликт внутри Судана затрагивает и другие страны. Полномасштабная гражданская война, боятся и на Западе, и в регионе – рискует вызвать большой кризис и продовольственный, и мигрантский. В скорой победе парамилитарной группировки вице-президента Хемедти заинтересована Россия. Для нее это не только золото, но и военная база на берегу Красного моря, которую пообещали передать в аренду на 25 лет.

Президента Судана, генерала Бурхана поддерживают Саудовская Аравия, Эмираты и Египет. Египетские военные – на днях даже попали в плен в Судане. "Наши войска принимали в Судане участие в совместных учениях, это очень важно понимать: они были там не в военных целях, не приставали на чью-либо сторону", — заявляет президент Египта.

Украинские граждане — сотрудники авиакомпании "Скай Ап" — по утверждению авиакомпании, в безопасности, у них есть вода и еда. Как их эвакуировать пока не знают, но вместе с посольством Украины в Египте пытаются что-то придумать, как только перемирие заработает и выйти на улицу станет безопасно.

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