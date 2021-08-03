В суде сорвало крышу: из-за непогоды в Первомайске пострадали судебные документы

По иронии судьбы, бумаги просушивали на чердаке районного суда после того, как их затопило в подвале.

Непогода, которая принесла ливни и шквальный ветер в городе Первомайске Николаевской области, наделала убытков в районном суде. Сильные порывы ветра сорвали часть кровли и разнесли документы, которые просушивали на чердаке после того, как их затопило в подвале.

О подробностях последствий стихии для местного суда говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Видео непогоды, во время которой тысячи документов ветер выхватил из-под сорванной крыши Первомайского районного суда и разнес на десятки метров, сняли очевидцы. "Слышим — грохот такой, как железо об железо. Посмотрели в окно — видим, летают бумаги — прямо, как снег ", — вспоминает житель Первомайска Анатолий Кобрус.

Непогода длилась лишь 10 минут, но за это время непогода не только сорвала крышу, но и затопила весь чердак. Ветер разнес тысячи документов вокруг — учетные карточки, карточки о правонарушениях...

В суде, правда, уверяют, что никакой ценности эти бумаги не имеют. Заместитель председателя Первомайского суда Владимир Закревский утверждает, что карточки, которые были на чердаке, являются только свидетельством о старых делах, которые давно уже уничтожены, и имеют стоимость только, как макулатура.

По иронии судьбы, на чердаке эти бумаги оказались потому, что их пытались просушить после предыдущего потопа в подвале.

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Между тем выяснилось, что кровлю на суде установили всего полтора года назад, но, судя по тому, как легко крышу сорвала стихия, крепление было некачественным. За ремонт пришлось заплатить почти 400 000 гривен, и снова тратить такие средства в суде не собираются.

По словам и.о. начальника территориального управления Государственной судебной администрации в Николаевской области Ольги Дзюбы, восстановить кровлю обязан подрядчик, который выполнял предыдущие работы.

Сейчас работа суда ограничена, ведь ливень залил также несколько кабинетов и вывел из строя коммуникации и электронную систему. Работники суда надеются, что непогода будет обходить Первомайск, пока не отремонтируют крышу.

В Первомайске из-за непогоды сорвало крышу суда

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