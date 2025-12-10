В Сумах мужчина стрелял в шестерых детей: что произошло и почему соседи жалуются на подростков

В Сумах задержали стрелка / © Суспільне

Реклама

В Сумах мужчина, который открыл огонь из охотничьего ружья по компании подростков, был пьян. Экспертиза установила около 2 промилле алкоголя в его крови. В результате стрельбы пострадали шестеро детей. Пятеро из них до сих пор находятся в больнице.

Как выяснилось, разрешение на охотничье ружье, из которого стрелял мужчина, не было продлено и утратило силу еще в 2018 году.

Корреспондент ТСН Оксана Солодовник побывала возле дома, где произошел инцидент, и расскажет подробнее.

Реклама

Выстрел во дворе многоэтажки

Выстрел раздался в половине шестого вечера во дворе многоэтажки. Стрелок попал по компании детей, которые, по его мнению, слишком громко разговаривали.

Компания состояла из шести подростков: четырех девушек и двух парней. Самому маленькому ребенку 12 лет, самому старшему — 16 лет.

Очевидцы говорят, что дети шумели под окнами, и это не понравилось жильцу дома.

На этот раз мужчина сначала сделал подросткам замечание, а когда те не отреагировали — взялся за оружие. Он подсветил толпу фонариком, а затем произвел выстрел из ружья дробью.

Реклама

На крики напуганных подростков выбежали соседи. За медицинской помощью сразу обратились четверо пострадавших, позже — еще двое. По данным медиков, у всех нетяжелые ранения.

Стрелок был пьян, разрешение на оружие недействительно

Полицейские быстро разыскали стрелка. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впоследствии экспертиза установила около 2 промилле алкоголя в его крови.

Как выяснилось, задержанный стрелял из охотничьего ружья, дробью. Ранее он имел разрешение на пользование оружием, но это разрешение действовало только до 2018 года.

Соседи рассказывают, что на эту компанию подростков мужчина сетовал и трезвым и не раз ссорился. С другими жителями у детей тоже случались словесные конфликты.

Реклама

«Я не защищаю, что он стрелял, но дети, ну честно. Дети школьного возраста употребляют алкоголь, курят, матерятся, взрослых стариков они просто посылают», — говорит соседка.

«Провоцируют, говорят: только тронь — вы будете сидеть, только тронь меня. Понимаете, здесь бардак такой творится!», — говорит другой сосед.

Сейчас пятеро детей остаются в больнице, один лечится дома. Стрелка задержали.

Ему инкриминируют покушение на убийство — статья, предусматривающая от 7 до 15 лет заключения.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 новости 10 декабря. Обновленный план мира! Россия узаконила мародерство!