В Сумах мужчины избили и отобрали у предпринимателя 400 тысяч гривен, а свой побег прикрывали стрельбой

Все нападавшие быстро задержаны.
Стрельба в Сумах – там трое неизвестных напали на предпринимателя и забрали у него 400 тысяч гривен.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
68-летнего мужчину подстерегли вечером, когда тот возвращался домой с деньгами в сумке. Побили, отобрали сумку, а когда тот пытался их догнать – начали стрелять. Никого не ранили и скрылись. «Выбежали три человека, брызнули мне в глаза газом и началась потасовка. Повалили и начали бить по голове кулаками, когда сумку вырвали, я побежал за ними, говорит, я буду стрелять и выстрелил», — рассказывает пострадавший.
В городе объявили план перехвата, скоро копы остановили внедорожник на выезде из Сум. В машине был один из подозреваемых и часть денег. Впоследствии задержали еще двух нападающих — у них нашли пистолет с резиновыми пулями и остальные наличные.
«Уже через полчаса удалось задержать на выезде из города Сумы автомобиль. В нем находился 42-летний житель Сум. От него удалось получить правдивые показания по совершению разбойного нападения и соучастников, которые к этому причастны и часть денежных средств», — говорит заместитель руководителя ГУНП Сумщины Валерий Строкач.
Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.
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