В Сумах под домом на глазах у гражданской жены застрелили активиста: версии полиции и друзей погибшего

Убийцу разыскивают до сих пор. На выездах из Сум дежурят наряды полиции.
В Сумах убит общественный активист, один из лидеров местной ячейки "Правого сектора". 29-летнего Александра Иванину застрелили у подъезда дома, где он жил. Это произошло накануне вечером, на глазах у гражданской жены.
О подробностях дерзкого убийства — 28 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
После первых выстрелов уже раненый активист пытался добежать до подъезда, но не смог. О стрельбе в спальном микрорайоне полиции сообщили прибывшие на место первыми медики. Около 9 вечера их вызвала гражданская жена, которая и была очевидцем расстрела. Она и рассказала друзьям погибшего первые подробности — киллер был в маске, и ждал Александра под домом, на скамейке.
Сегодня у гражданской жены Александра – День рождения. Очевидно, пара готовилась к празднику – в багажнике машины были коробки с пирожными и подарки.
Предварительно известно, что в сторону Александра было произведено 8 выстрелов из пистолета. Четыре – попали в него.
Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего и убийство на почве личных неприязненных отношений. Версии полиции почти совпадают с предположениями его друзей.
"Это могла быть как месть из уголовно-политически-правоохранительного мира, скажем так. Потому что именно Александр придирчиво занимался многими проблемами, но одна – которая касается контрабанды и нелегальной миграции", — рассказывает глава областной ячейки "Правого сектора" Сергей Супрун.
В день убийства Александр Иванина выступал на сессии горсовета против повышения стоимости проезда в маршрутках. В частности, обещал останавливать переполненные маршрутки и вызвать полицию.
Мотивов для убийства активиста очень много, говорят его друзья, ведь Александр Иванина был всегда в центре скандальных разоблачений и расследований, пикетов и протестов — и это не нравилось многим. Убийцу разыскивают до сих пор. На выездах из Сум дежурят наряды полиции.
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