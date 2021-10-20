В Сумах пьяный мужчина за вечер порезал колеса десяткам машин

Зачем пакостил, рассказывать не захотел.
Авторезник завелся в Сумах. Вечером за считанные минуты он прошпигнув колеса более десяти автомобилей.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
На видео с камер наблюдения видно, как человек шарит между припаркованными под многоэтажками автомобилей. А сразу после колеса — спускают. Это хорошо видно на ускоренном просмотре.
Злоумышленника заметили прохожие, но делать замечания не решились, потому что он был с ножом. Поэтому вызвали копов. По описанным им приметам патрульные быстро задержали 27-летнего мужчину, который был сильно пьян.
При осмотре обнаружили нож, которым он предположительно и резал шины. Зачем пакостил, рассказывать не захотел.
А недавно в Сумах занялась автостоянка, где были припаркованы с полсотни машин. Когда прибыли спасатели — четыре машины уже успели выгореть дотла.