В Сумах пьяный мужчина за вечер порезал колеса десяткам машин

В Сумах пьяный мужчина за вечер порезал колеса десяткам машин

Зачем пакостил, рассказывать не захотел.

Авторезник завелся в Сумах. Вечером за считанные минуты он прошпигнув колеса более десяти автомобилей.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На видео с камер наблюдения видно, как человек шарит между припаркованными под многоэтажками автомобилей. А сразу после колеса — спускают. Это хорошо видно на ускоренном просмотре.

Злоумышленника заметили прохожие, но делать замечания не решились, потому что он был с ножом. Поэтому вызвали копов. По описанным им приметам патрульные быстро задержали 27-летнего мужчину, который был сильно пьян.

При осмотре обнаружили нож, которым он предположительно и резал шины. Зачем пакостил, рассказывать не захотел.

А недавно в Сумах занялась автостоянка, где были припаркованы с полсотни машин. Когда прибыли спасатели — четыре машины уже успели выгореть дотла.

Новости Украины: в Сумах завелся авторезник - он проткнул колеса более десяти автомобилей

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