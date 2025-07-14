В Сумах россияне повторно ударили по медикам и спасателям, которые работали на месте обстрела

Россияне атакуют Сумы / © ТСН

Реклама

Сумы с утра атакуют российские дроны. Один из беспилотников попал по учебному заведению. Когда на месте попадания еще работали экстренные службы: спасатели, полиция и медики, то прозвучало еще несколько взрывов.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Оксана Солодовник.

Сегодня около 11 часов российский ударный дрон попал в здание вуза. По последним данным, медицинская помощь понадобилась шести людям — трем женщинам и трем мужчинам, которые находились в помещении заведения. У пострадавших в основном ранения от стекла.

Реклама

Сумы / © ТСН

Менее чем через час, когда на месте попадания работали медики, полиция и наша съемочная группа, от правоохранителей поступила информация о движении еще одного беспилотника и возможности повторного удара. Часть людей спрятались в укрытии, а мы быстро покинули территорию учебного заведения. Отъехали буквально две сотни метров, как раздался мощный взрыв.

Последние трое суток в городе Сумы окружающих селах — очень громко. Масштабный пожар тушили спасатели на объекте критической инфраструктуры. Часть города осталась без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ряд учреждений перевели на резервное питание.

Накануне днем неподалеку от Сум вражеский дрон атаковал мотоблок. Погиб 57-летний мужчина, его брата госпитализировали. Во время эвакуации раненого россияне нанесли повторный удар по бригаде экстренной медицинской помощи. От тяжелых травм медиков спас антидроновий коридор из сетки над дорогой и бронированный автомобиль.

Вторые сутки подряд россияне атакуют Шосткинский район. Накануне вечером ранили трех человек, двух раненых доставили в столичный ожоговый центр. И уже этой ночью на Шостку направили по предварительным данным 10 беспилотников и 2 управляемые авиабомбы. В результате атаки — погибли двое мужчин. Ранения получили четверо жителей многоэтажки, среди которых мать с 7-летним мальчиком. В городе повреждены около трех десятков домов, гаражи и авто. Разрушен объект инфраструктуры.

Реклама

Четырьмя беспилотниками оккупанты ударили по селу Бунякино, под Конотопом. Ранения получили двое мужчин. Еще один человек пострадал в Середино-Будской громаде, которую враг обстрелял из РСЗО.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 14:00 новости 14 июля. Страшный удар по Сумах! Трамп отвернулся от Путина! Санкции уже скоро!