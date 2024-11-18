В Сумах россияне убили 14-летнюю школьницу Настю и 9-летнего Илью, который с рождения боролся за жизнь

В Сумах объявили двухдневный траур по погибшим из-за российского ракетного удара. Среди погибших двое детей: 14-летняя Настя и 9-летний Илья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Российская ракета попала буквально в десяти метрах от подъезда дома. По данным Воздушных сил, это была "Искандер-М", снаряженная кассетным боеприпасом, обладающим большой впечатляющей силой. Она попала в спальный район: вокруг плотная застройка, панельные многоэтажки, теплопункт, припаркованные автомобили. Сам дом к счастью не обрушился. Впрочем, большое количество погибших и пострадавших от обломков и битого стекла.

Погибли 11 человек, среди которых двое детей – 14-летняя школьница Настя Боровик и 9-летний Илья, который был долгождан ребенком в семье и с первых дней боролся за жизнь, потому что родился с тяжелым заболеванием.

Из 89 пострадавших половина остаются в больницах. 11 – в тяжелом состоянии, в реанимациях также 6 детей. По словам спасателей – часть людей погибли на улице, от обломков ракеты, часть – прямо в собственных квартирах.

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Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские оккупанты попали в многоэтажку в городе Сумы.

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