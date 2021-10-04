В Сумах угарным газом отравилась целая семья: что известно о состоянии взрослых и детей

В Сумах угарным газом отравилась целая семья: что известно о состоянии взрослых и детей

Взрослые уже дома, а дети до сих пор находятся в больнице.

Целая семья отравилась угарным газом в Сумах: трех взрослых и трех детей пришлось госпитализировать. Специалисты обнаружили нарушения в установлении газового водонагревателя.

Что именно произошло и каково самочувствие пострадавших, рассказала корреспондент ТСН.12.00.

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Скорая забрала в больницу всю семью: троих взрослых и трех детей трех, семи и 11 лет. Жизнь всех пострадавших уже вне опасности: семью спасла быстрая реакция и звонок на "103". 39-летнего мужчины, его 38-летнюю жену и их родственника-пенсионера уже отпустили домой. Впрочем, трое детей еще остаются в больнице. Из реанимации их перевели в обычную палату, им легче.

Как рассказали полиции потерпевшие, они пользовались проточным газовым водонагревателем. Когда жена пошла купаться в ванную и нагреватель заработал на полную мощь, то тошноту и головную боль начали чувствовать и дети, и взрослые. Собственно, их всех спасло то, что они сразу заподозрили угарный газ, а аткож вызвали скорую. Во всех них действительно подтвердилось отравления угарным газом.

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Специалисты газовой службу уже обследовали квартиру. Газ отключили. Выяснилось, что несколько лет назад во время ремонта они снимали вытяжку из газового нагревателя. "У них не было газовой вытяжки. Когда женщина ушла купаться, одновременно всем стало плохо", — говорит руководитель газовой службы Андрей Ивахненко.

Супруги, в квартире которых произошел инцидент, сейчас дома, но общаться отказываются. В свою очередь, газовики говорят, что в отравлении виноваты именно хозяева. Поэтому газ в квартиры не подадут, пока вытяжку не установлены, а также не проверят безопасность всей газовой системы.

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