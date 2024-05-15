В Сумах устанавливают мобильные укрытия на улице: фото, видео

В Сумах устанавливают мобильные укрытия.

Прочные бетонные конструкции везут из Одессы. Инициативу по созданию таких укрытий начали волонтеры совместно с благотворительным фондом. В проекте утверждают - их конструкции надежные и испытанные. В Херсоне такое укрытие спасло от ранений уже более десятка человек.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

В Сумах мобильных укрытий будет 5. Прочные бетонные конструкции везут из Одессы, где их изготавливают. Инициативу по созданию мобильных укрытий начали волонтеры совместно с благотворительным фондом "Юность 2.0".

Инициаторы проекта утверждают - эти мобильные укрытия достаточно надежны, в частности, в Херсоне такое укрытие спасло от ранений более десятка человек.

Установка укрытия в Сумах

"Прямое попадание, как вы понимаете, ничто не выдерживает, только бункер, возможно, метро "Арсенальная" в Киеве, а вот это прежде всего противоосколочное укрытие, потому что по статистике - 95 процентов смертей именно от разлета осколков", - говорит руководитель благотворительного фонда "Юность 2.0" Илья Блохин.

Яркие конструкции разместят в центре города - в сквере, на остановке общественного транспорта и местах отдыха. Где их устанавливать - волонтеры определяли вместе со спасателями и властями города, которые и обратились к благотворителям за помощью.

"Мы понимаем, что страна-агрессор в 30-тикилометровой зоне от города Сумы, поэтому эти места были определены таким образом где массовое скопление людей", - говорит советник городского головы Сум Виталий Жиленко.

Внешне конструкция напоминает обычную коробку. Здесь армированный бетонный каркас и стены и потолок толщиной 20 см. А еще сетка, которая не дает обломкам и бетону разлетаться внутри.

"Мобильное укрытие имеет металлические противоударные двери. Но для людей, которые будут находиться внутри, дополнительной защитой будет служить вот эта стена, которая возьмет на себя основную нагрузку от взрыва. Собственно, правило двух стен еще никто не отменял", - объясняет Оксана Солодовник.

Укрытие в Сумах

Благотворители из Одессы свои укрытия транспортируют и монтируют самостоятельно. Внутри есть места для сидения, вентиляция, через несколько дней - появится свет. Сейчас в разных городах уже действуют 25 таких мобильных убежищ. Цель проекта масштабная - 1000 укрытий по всей Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 15 мая 2024 года | Полный выпуск новостей

Ранее ТСН рассказывала, как люди из Харьковщины вынуждены покидать свои дома и бежать под беспощадными ударами России.

Читайте также: