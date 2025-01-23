В Сумской области 14-летняя девушка забеременела от взрослого мужчины: все закончилось трагически

В Сумской области взрослый мужчина соблазнил 14-летнюю девушку и она забеременела. Все закончилось трагически.

В Сумской области к испытательному сроку приговорили мужчину из-за отношений с 14-летней девушкой. Он знал о возрасте потерпевшей, однако это его не остановило, а впоследствии девушка родила ребенка.

Об этом говорится в приговоре Шостскинского районного суда Сумской области.

По данным суда, мужчина в мае 2022 года познакомился с 14-летней девушкой в Instagram. Впоследствии они начали встречаться и жить вместе. Несмотря на возраст девушки, взрослый имел с ней половой контакт. Как следствие - потерпевшая забеременела и родила ребенка. Впоследствии младенец умер.

На суде подозреваемый вину признал. Он пояснил, что с осени 2022 года он и потерпевшая жили в доме его бабушки, впоследствии - у его матери.

"После рождения ребенка, он ездил вместе с потерпевшей в больницу в Киев, где ребенок проходил лечение, поддерживал потерпевшую и помогал ей. Впоследствии, уже после смерти ребенка, отношения с потерпевшей прекратились. Обвиняемый подтвердил, что половые отношения между ним и потерпевшей происходили с ноября 2022 года по август 2023 года. При этом, несовершеннолетняя сообщила о своем возрасте, а именно о том, что ей на время знакомства исполнилось 14 лет", - говорится в материалах суда.

На суде девушка заявила, что отношения со взрослым мужчиной у нее были добровольные. Она заявила, что не имеет претензий к подсудимому.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Киеве мужчина изнасиловал падчерицу с психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка.

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