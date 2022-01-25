В Сумской области 27-летний мужчина угнал авто и сразу попал в ДТП: видео

В Сумской области 27-летний мужчина угнал авто и сразу попал в ДТП: видео

За совершенное злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой.

В Конотопе задержали 27-летнего мужчину, который украл автомобиль и сразу попал в ДТП.

Как говорится в выпуске ТСН. Ранок, на рассвете, возвращаясь домой под хмельком, мужчина решил подъехать на чужой машине. Подручными средствами открыл замок, завел тоже без ключа, но уже через мгновение врезался в забор.

На грохот выбежал владелец ВАЗовской семерки и задержал подозреваемого и вызвал полицию. Тот и не сопротивлялся. Признался, что не имел опыта вождения. Теперь же мужчина может на 5 лет попасть за решетку.

В Конотопе задержали 27-летний мужчина угнал автомобиль и сразу попал в ДТП

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