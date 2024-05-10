На Сумщине 55-летний мужчина после визита в ТЦК оказался в реанимации: подробности скандала

Родственники 55-летнего мужчины из города Шостки Сумской области обвиняют военных из ТЦК в противоправных действиях. Они утверждают, что мужчину тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание и попал в реанимацию. После огласки в ТЦК заявили, что идет проверка происшествия.

Как рассказала ТСН.ua семья потерпевшего, мужчина пришел проходить медкомиссию как законопослушный гражданин, но в ответ столкнулся с неутешительными реалиями.

"На ВВК даже не измерили давление"

"Во время проведения комиссии сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. Позвонили семейному врачу, которая сообщила, что с высокой вероятностью человек перенес инфаркт и обязательно нужно пройти УЗИ сердца. В последние 3 года начало повышаться давление, из гипотоника перерос в гипертоника. Кроме того, есть проблемы со спиной с тридцати лет. При смещении дисков отказывают ноги", — рассказала супруга 55-летнего мужчины.

Жена мужчины добавляет, что семейный терапевт советовала дообследование, но ВВК даже не померили давление и сказали, что мужчина может служить.

"Во время общения с председателем ВВК муж попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций (потому что такое периодически случается в гражданской жизни из-за вышеуказанных проблем), на что получил отказ в грубой форме", — говорит жена.

Оказался в реанимации без документов

После этого пострадавший получил новую повестку и должен был ехать в учебный центр в Сумах, но его привезли в Харьков, где ему стало плохо.

По данным семьи, ТЦК обещали доставить его в г. Шостка, но автобусом повезли в Гончаровск (север Черниговской области). Здесь он еще раз потерял сознание, и в таком состоянии его доставили в больницу г. Конотопа, в которой он попал в реанимацию.

Как сообщили в приемном отделении — в тяжелом состоянии.

"В больнице он оказался без сопроводительных документов. Представители Шосткинского ТЦК и СП даже не сообщили семье, что человек в реанимации г. Конотоп", — рассказали родственники, узнавшие о состоянии мужчины случайно через знакомых.

Сейчас дело передано в ГБР, а на случай отреагировала народный депутат Ирина Фриз, которой семья отправила запрос.

"Очередной вопиющий случай противоправных действий представителей ТЦК и СП, в данном случае Шосткинского районного, и вопрос потерпевших — куда обращаться в случае совершения таких нарушений. Ответ один — сразу обращайтесь в ГБР. Не медлите. Делайте информационно известными все случаи и всех причастных к совершению противоправных действий, чтобы не допустить создания противозаконной системы", — написала она в Фейсбуке.

Что говорят в ТЦК

В Сумском ОТЦК, комментируя ситуацию, нам рассказали, что идет проверка.

"Мы сейчас проверяем эту информацию, реакция на это будет. Выясняем, что произошло на самом деле", — сообщил в комментарии для ТСН.ua спикер Сумского областного ТЦК Александр Бондаренко.

Ранее в Одессе к испытательному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину.

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