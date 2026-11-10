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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Сумской области брат едва не изнасиловал сестру: школьницу спасли военные, она и её мать поразили всех своим заявлением

Ахтырский городской районный суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы за покушение на изнасилование несовершеннолетней сестры.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Сумской области осудили мужчину за насилие над сестрой

В Сумской области осудили мужчину за насилие над сестрой / © Pixabay

В Сумской области мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за попытку изнасиловать свою 14-летнюю сестру.

Об этом говорится в приговоре Ахтырского городского районного суда Сумской области.

Двоюродный брат пытался изнасиловать 14-летнюю сестру

Как установил суд, вечером 27 декабря 2024 года обвиняемый вместе со своей 14-летней двоюродной сестрой возвращались домой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина настоял на том, чтобы пойти по неосвещенной окольной дороге возле местной свалки.

По дороге он начал приставать к девушке, обнимать её и целовать против её воли. Несмотря на отказ и просьбы остановиться, нападавший повалил несовершеннолетнюю на землю, закрывал ей рот и нос ладонью, чтобы заглушить крики, и пытался силой снять с нее одежду.

Девушку спасло то, что её крики услышали военнослужащие ВСУ, недалеко от которых проходила служба. Один из военных произвёл предупредительный выстрел в воздух. Нападавший испугался и отпустил пострадавшую, после чего бойцы задержали его и вызвали полицию.

Аудиозапись на мобильном телефоне и изменение показаний в суде

Важным доказательством по делу стала аудиозапись. Потерпевшая, почувствовав опасность, успела незаметно включить диктофон на своём мобильном телефоне. Запись продолжительностью почти 7 минут полностью зафиксировала угрозы нападавшего, сопротивление девушки, её мольбы о помощи и момент прибытия военных.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал.

Кроме того, сама потерпевшая и её мать в ходе судебного заседания изменили свои показания, утверждая, что девушка оклеветала брата из-за семейного конфликта, связанного с выплатами в связи с гибелью отца-военнослужащего. Мать девушки также подала заявление следователю об отсутствии претензий материального и морального характера к подозреваемому.

«Брат не пытался снять с неё штаны. В присутствии военных она делала вид, что ей страшно. В полиции в тот же вечер её допросили в присутствии матери, показания она давала добровольно, затем поехали в больницу, потому что у неё болело левое плечо — она ударилась, когда упала на спину, врачу сказала, что её тащили, она играла свою роль», — говорится в показаниях жертвы на суде.

Показания потерпевшего / © Единый государственный реестр судебных решений

Показания потерпевшего / © Единый государственный реестр судебных решений

Однако коллегия судей критически оценила эти новые показания, расценив их как попытку помочь родственнику избежать наказания. Вина обвиняемого полностью доказана первоначальными показаниями, записью с диктофона, протоколами осмотра места происшествия и показаниями свидетелей — военнослужащих и сотрудников службы по делам детей.

Показания матери девушки / © Единый государственный реестр судебных решений

Показания матери девушки / © Единый государственный реестр судебных решений

Из приговора Ахтырского горрайонного суда: «Изменение показаний потерпевшей и ее матери в суде противоречит объективным доказательствам, в частности аудиозаписи противоправных действий, добровольно предоставленной сразу после преступления. Факт совершения незавершённого покушения на изнасилование несовершеннолетней доказан вне всякого разумного сомнения».

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (незавершённое покушение на изнасилование несовершеннолетнего). Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Коллегия судей назначила осужденному наказание — 7 лет лишения свободы. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменений до вступления приговора в законную силу.

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