В Сумской области россияне устроили сафари на украинцев в прифронтовых селах и городах

Из противотанкового управляемого комплекса по гражданским машинам или автобусам — так в Сумской области в пограничные развлекаются оккупанты, стреляют из-за реки поражая гражданский транспорт и убивая людей. А еще артиллерией пытаются разбивать наши деревни, говорится в ТСН.

Бойцы здесь закалялись в боях за Северодонецк, Лисичанск и Авдеевку, и большинство из них до полномасштабного вторжения оружия в руках не держали. "Тяжелым направлением был Донецкий аэропорт и под Авдеевкой нужна была ответственность, были тяжелые бои, по нам работала артиллерия, мы вели контактные бои, мы знали, что от нас требовали — мы защищали суверенитет свои семьи", — говорит боец "Спец" .

Из невышколенных добровольцев и мобилизованных – они превратились в воинов. Было страшно, говорит Андрей, перед первым штурмом, но страх одолели. “Особенно после того, как у нас были потери и “300-е”. Такие же ребята, как я, у которых были семьи, которые погибли, так было страшно очень”, — рассказывает он.

Теперь эти ребята уже с опытом держат северную границу Сумской области. Держат под обстрелами русской артиллерии и дронов. Война здесь не такая упорная, как на Донбассе, но враг не дает покоя и здесь гибнут люди. “Больше 80 процентов обстрелов идет на гражданскую инфраструктуру, промышленную и фермы. Есть участки границы близко, вооружение разрешает и они бьют автотранспорт не разбираясь, может ли быть и гражданский”, — говорит военнослужащий “Верба”.

Оккупанты уничтожают северное пограничье тяжелой артиллерии. Пустые улицы полупустых деревень, разбитые дома и разорванные электропровода. Враг жжет все украинское, стреляя из-за реки и пряча пушки в лесу. “Люди выезжают, потому что мы под постоянными обстрелами, остались те, которые сказали, что мы будем до последнего, мы свои дома не оставим. Почему мы должны оставить? Это пожилые граждане или те, которым некуда уехать”, — говорит местная жительница.

На улицах пограничных сел безлюдно. Остающиеся лишний раз на улицу не выходят, чтобы не подвергаться опасности. Россияне стреляют хаотично. “К такому привыкнуть невозможно, когда и днем и ночью постоянно обстреливаются. Люди приспосабливают, знают, куда и откуда летит, какого калибра летит”, — говорят люди.

В классах местной школы уже год не слышно детских голосов, за партами никто не сидит, а по классам гуляет ветер и дождь. Российские оккупанты просто расстреляли школу тяжелыми снарядами. “Школа была очень хорошая, она была лучшей в районе, была двухэтажная. До начала вторжения было 350 учащихся, а сейчас осталось детей до 18 лет – 28 детей”, — добавляют жители.

За каждым движением врага на той стороне наблюдают наши ребята. Они держат линию обороны, закрывая спинами местных. И люди благодарны армейцам, потому что чувствуют себя защищенными особенно в 3-5 километрах от российско-украинской границы.

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