В Сумской области школьник не рассчитал, что вырос за лето и застрял в заборе

Мальчика освободили спасатели.
В Сумской области спасателям пришлось освобождать школьника, который застрял в металлической ограде.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 7 сентября.
В городе Лебедин 10-летний мальчик после школы решил заглянуть на спортивную площадку в городском парке. Нагулявшись, решил сократить путь домой и пролезть между металлических прутьев ограды, что делал не раз. Но не рассчитал, что за лето уже вырос и застрял.
Ребенка в заборе увидел случайный прохожий и вызвал спасателей, которые быстро разрезали прутки и освободили школьника. Медицинская помощь ему не понадобилась.
А в Днепре студентка переходила дорогу и упала в глубокую яму с водой. Выбраться девушке помогли случайные прохожие.