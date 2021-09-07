В Сумской области школьник не рассчитал, что вырос за лето и застрял в заборе

В Сумской области школьник не рассчитал, что вырос за лето и застрял в заборе

Мальчика освободили спасатели.

В Сумской области спасателям пришлось освобождать школьника, который застрял в металлической ограде.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 7 сентября.

В городе Лебедин 10-летний мальчик после школы решил заглянуть на спортивную площадку в городском парке. Нагулявшись, решил сократить путь домой и пролезть между металлических прутьев ограды, что делал не раз. Но не рассчитал, что за лето уже вырос и застрял.

Ребенка в заборе увидел случайный прохожий и вызвал спасателей, которые быстро разрезали прутки и освободили школьника. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Новости Украины: в Сумской области спасатели освобождали школьника, застрявшего в ограде

А в Днепре студентка переходила дорогу и упала в глубокую яму с водой. Выбраться девушке помогли случайные прохожие.

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