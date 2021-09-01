В Светловодске авто раздавило маму троих детей, которая вышла купить смесь для месячного малыша

В Светловодске авто раздавило маму троих детей, которая вышла купить смесь для месячного малыша

В машине-убийце было 5 человек, двум из них понадобилась помощь медиков.

В Светловодске, Кировоградской области, рано утром водитель легковушки выехал на тротуар и сбила 27-летнюю мать троих детей. Неуправляемое авто не остановила даже стена торгового комплекса, в котором легковушка едва не пробила дыру.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Все случилось на центральной улице Светловодска. Автомобиль на скорости вылетел на тротуар, сбил крышку люка, потом ударил человека, врезался в здание и улетел еще на 20 метров.

Обломки легковушки, куски здания и разбитая многокилограммовая бетонная крышка пожарного колодца разбросаны вокруг торгового центра. На месте аварии работают эксперты. Все произошло около 4 утра. «Мазда» летела с бешеной скоростью, говорят свидетели и перед столкновением даже не тормозила.

«Машина набирала разгон такой, было утро тихо и пошла как на форсаж. А потом такой удар и все затихло ...», — говорит свидетель.

Машина влетела в молодую женщину, стоявшую возле терминала на стене торгового центра. Мать троих детей, младшему из которых всего месяц, вышла из дома рано утром, чтобы купить детское питание. В больницу пострадавшую привезли уже в агонии.

«В крайне тяжелом состоянии с травмой, которая не совместима с жизнью привезли в реанимационное отделение, но несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь ее не удалось», — рассказывает главный врач учреждения.

В «Мазде» было пять человек. Двум из них — водителю и пассажиру — понадобилась медицинская помощь. Однако их травмы жизни не угрожают, говорят медики. Адвокат женщины-водителя от комментариев отказался.

Немногословны и правоохранители. Говорят, что более подробно об обстоятельствах и причинах аварии смогут говорить после проведения экспертиз. «Кровь и моча взятые на анализ, будет проведен ряд экспертиз и будет установлено, находилась ли водитель за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — утверждают в полиции.

Автомобиль сейчас готовятся доставить в областной центр для проведения экспертизы был ли он исправен. Водителю завтра будут выбирать меру пресечения. Правоохранители просят для нее два месяца содержания под стражей.

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