В Святошинском районе Киева ветер повалил огромное дерево прямо на жилой дом: фото, видео

К счастью, в результате падения огромного тополя никто не пострадал.

В Киеве в микрорайоне Академгородок на улице Академика Доброхотова, 12 ветер повалил огромное дерево прямо на жилой пятиэтажный дом.

Как рассказали ТСН.ua очевидцы, событие произошло в ночь на 4 ноября. Сильный грохот от падения дерева испугал жителей пятиэтажки, потому что перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога. Люди рассказывают, что испугались, потому что подумали, что в их дом попали обломки "шахеда".

К счастью, от падения огромного тополя никто не пострадал.

В Киеве ветер повалил огромный тополь, упавший прямо на пятиэтажку / Фото: ТСН.ua

И хорошо, что дерево упало именно в эту сторону, потому что с другой стороны расположен детский садик.

В Святошинском районе Киева ветер повалил огромное дерево прямо на жилой дом

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 ноября сработали силы противовоздушной обороны.

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