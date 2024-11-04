В Святошинском районе Киева ветер повалил огромное дерево прямо на жилой дом: фото, видео

К счастью, в результате падения огромного тополя никто не пострадал.
В Киеве в микрорайоне Академгородок на улице Академика Доброхотова, 12 ветер повалил огромное дерево прямо на жилой пятиэтажный дом.
Как рассказали ТСН.ua очевидцы, событие произошло в ночь на 4 ноября. Сильный грохот от падения дерева испугал жителей пятиэтажки, потому что перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога. Люди рассказывают, что испугались, потому что подумали, что в их дом попали обломки "шахеда".
К счастью, от падения огромного тополя никто не пострадал.
И хорошо, что дерево упало именно в эту сторону, потому что с другой стороны расположен детский садик.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Силы ПВО сбили все дроны, которые атаковали Киев.
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