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В ТЦК хотели мобилизовать 57-летнего отца, сыновья которого воюют: мужчина отказался от повестки и поплатился

В ТЦК хотели мобилизовать 57-летнего отца, сыновья которого воюют: мужчина отказался от повестки и поплатился

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

На суде 57-летний мужчина объяснил, что у него проблемы со здоровьем. Также он помогает своим сыновьям, которые служат в ВСУ. Что решил суд?

В Винницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Чечельницкого районного суда Винницкой области.

По данным суда, 57-летний мужчина в июне 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК. 

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "отказался от получения повестки и мобилизации, поскольку у него плохое состояние здоровья. ВВК проходил практически формально, а для прохождения медицинского осмотра в Виннице средств не имеет, это также объяснил и в РТЦК. Также пояснил, что у него в 2017 году умерла жена, которая до этого была одиннадцать лет парализована и была инвалидом первой группы. В настоящее время у него проходят службу двое сыновей, которым он помогает". 

Суд подтвердил, что двое сыновей мужчины проходят службу в ВСУ. 

Жителя Винницкой области признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Днепре до 6 лет лишения свободы приговорили осужденного, который сначала согласился добровольно мобилизоваться в ВСУ, но затем сбежал по дороге в воинскую часть.

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