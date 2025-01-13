В ТЦК хотели мобилизовать 57-летнего отца, сыновья которого воюют: мужчина отказался от повестки и поплатился

На суде 57-летний мужчина объяснил, что у него проблемы со здоровьем. Также он помогает своим сыновьям, которые служат в ВСУ. Что решил суд?

В Винницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Чечельницкого районного суда Винницкой области.

По данным суда, 57-летний мужчина в июне 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "отказался от получения повестки и мобилизации, поскольку у него плохое состояние здоровья. ВВК проходил практически формально, а для прохождения медицинского осмотра в Виннице средств не имеет, это также объяснил и в РТЦК. Также пояснил, что у него в 2017 году умерла жена, которая до этого была одиннадцать лет парализована и была инвалидом первой группы. В настоящее время у него проходят службу двое сыновей, которым он помогает".

Суд подтвердил, что двое сыновей мужчины проходят службу в ВСУ.

Жителя Винницкой области признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Днепре до 6 лет лишения свободы приговорили осужденного, который сначала согласился добровольно мобилизоваться в ВСУ, но затем сбежал по дороге в воинскую часть.

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