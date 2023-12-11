В ТЦК Киева во время войны затеяли капремонт: на что военкомы потратят 14 миллионов

В Киевском городском ТЦК и СП говорят, что объект не ремонтировался почти 50 лет.

В социальных сетях обсуждают действия Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (КГТЦК и СП), который провел тендер на ремонт в Киеве одного из своих помещений на 13,8 млн. грн.

В тендерной документации отмечается, что ремонтные работы планируется завершить до марта 2024 года.

Многих поразила сумма, которую хотят потратить на ремонт

Конечно, некоторые подписчики раскритиковали такие планы, мол, зачем ремонтировать сооружение ТЦК и СП за столько миллионов гривен, когда деньги нужны сейчас для военных на фронте.

"Нецелесообразно использование средств во время дефицита боевого снаряжения на войне. Имейте совесть, эти деньги крайне необходимы на передовой", — пишут граждане в обращении в Госаудитслужбу Украины на сайте Prozorro.

Люди пишут о нецелесообразном расходовании средств во время войны

Сайт ТСН.ua поинтересовался мнением по этому вопросу непосредственно у руководства КГТЦК и СП.

Хотят отремонтировать столовую

В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отмечают, что 1 декабря 2023 уже заключили договор с соответствующим субъектом хозяйствования о проведении капитального ремонта здания и помещений столовой КГТЦК и СП, которая расположена в промышленной зоне одного из столичных районов.

"Столовая имеет большое количество технологических и складских помещений, а также помещения для приема пищи, где не производился ремонт со времени ее открытия в 1976 году ", — сообщили сайту ТСН.ua в КГТЦК и СП.

Там добавляют, что в этом году должностными лицами соответствующих органов военного управления, после проведения комиссионного осмотра, было определено о необходимости срочного проведения капитального ремонта здания и помещений столовой для дальнейшей надлежащей организации питания личного состава.

В Киевском ТЦК и СП говорят, что хотят капитально отремонтировать столовую/коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Будет капитальный ремонт

В тендерной документации говорится, что в здании должны провести капитальный ремонт и реставрацию.

Мы попросили руководство КГТЦК и СП уточнить, что запланировано провести: реставрацию или капитальный ремонт? Также поинтересовались, имеет ли данное помещение статус памятника архитектуры.

"Указанная столовая не имеет статуса памятника архитектуры. Общая сумма средств в объеме 13,8 млн. грн. имеет целевое назначение — капитальный ремонт здания и помещения столовой", — сообщили в КГТЦК и СП.

Там добавляют, что на территории объекта находится подчиненное КГТЦК и СП боевое подразделение, личный состав которого состоит из военнослужащих, прибывших из зоны боевых действий с ранениями и имеющих статус "Ограниченно пригодные".

Нам не смогли ответить на вопрос: запланирован ли ремонт других помещений ТЦК и СП в Киеве и есть ли в этом необходимость?

Обращение граждан по поводу ремонта здания ТЦК

По просьбе военных мы не указываем местоположение объекта, о котором говорится в материале, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о рейдах ТЦК в Закарпатье: как происходило вручение повесток в известном оздоровительном санатории (видео)

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