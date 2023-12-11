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В ТЦК Киева во время войны затеяли капремонт: на что военкомы потратят 14 миллионов

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
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В ТЦК Киева во время войны затеяли капремонт: на что военкомы потратят 14 миллионов

Тендер на ремонт здания ТЦК и СП в Киеве/коллаж ТСН.ua

В Киевском городском ТЦК и СП говорят, что объект не ремонтировался почти 50 лет.

В социальных сетях обсуждают действия Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (КГТЦК и СП), который провел тендер на ремонт в Киеве одного из своих помещений на 13,8 млн. грн.

В тендерной документации отмечается, что ремонтные работы планируется завершить до марта 2024 года.

Многих поразила сумма, которую хотят потратить на ремонт / ©
Многих поразила сумма, которую хотят потратить на ремонт

Конечно, некоторые подписчики раскритиковали такие планы, мол, зачем ремонтировать сооружение ТЦК и СП за столько миллионов гривен, когда деньги нужны сейчас для военных на фронте.

"Нецелесообразно использование средств во время дефицита боевого снаряжения на войне. Имейте совесть, эти деньги крайне необходимы на передовой", — пишут граждане в обращении в Госаудитслужбу Украины на сайте Prozorro.

Люди пишут о нецелесообразном расходовании средств во время войны / ©
Люди пишут о нецелесообразном расходовании средств во время войны

Сайт ТСН.ua поинтересовался мнением по этому вопросу непосредственно у руководства КГТЦК и СП.

Хотят отремонтировать столовую

В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отмечают, что 1 декабря 2023 уже заключили договор с соответствующим субъектом хозяйствования о проведении капитального ремонта здания и помещений столовой КГТЦК и СП, которая расположена в промышленной зоне одного из столичных районов.

"Столовая имеет большое количество технологических и складских помещений, а также помещения для приема пищи, где не производился ремонт со времени ее открытия в 1976 году ", — сообщили сайту ТСН.ua в КГТЦК и СП.

Там добавляют, что в этом году должностными лицами соответствующих органов военного управления, после проведения комиссионного осмотра, было определено о необходимости срочного проведения капитального ремонта здания и помещений столовой для дальнейшей надлежащей организации питания личного состава.

В Киевском ТЦК и СП говорят, что хотят капитально отремонтировать столовую/коллаж ТСН.ua / © ТСН.ua
В Киевском ТЦК и СП говорят, что хотят капитально отремонтировать столовую/коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Будет капитальный ремонт

В тендерной документации говорится, что в здании должны провести капитальный ремонт и реставрацию.

Мы попросили руководство КГТЦК и СП уточнить, что запланировано провести: реставрацию или капитальный ремонт? Также поинтересовались, имеет ли данное помещение статус памятника архитектуры.

"Указанная столовая не имеет статуса памятника архитектуры. Общая сумма средств в объеме 13,8 млн. грн. имеет целевое назначение — капитальный ремонт здания и помещения столовой", — сообщили в КГТЦК и СП.

Там добавляют, что на территории объекта находится подчиненное КГТЦК и СП боевое подразделение, личный состав которого состоит из военнослужащих, прибывших из зоны боевых действий с ранениями и имеющих статус "Ограниченно пригодные".

Нам не смогли ответить на вопрос: запланирован ли ремонт других помещений ТЦК и СП в Киеве и есть ли в этом необходимость?

Обращение граждан по поводу ремонта здания ТЦК / ©
Обращение граждан по поводу ремонта здания ТЦК

По просьбе военных мы не указываем местоположение объекта, о котором говорится в материале, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о рейдах ТЦК в Закарпатье: как происходило вручение повесток в известном оздоровительном санатории (видео)

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