В ТЦК Киева во время войны затеяли капремонт: на что военкомы потратят 14 миллионов

В Киевском городском ТЦК и СП говорят, что объект не ремонтировался почти 50 лет.
В социальных сетях обсуждают действия Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (КГТЦК и СП), который провел тендер на ремонт в Киеве одного из своих помещений на 13,8 млн. грн.
В тендерной документации отмечается, что ремонтные работы планируется завершить до марта 2024 года.
Конечно, некоторые подписчики раскритиковали такие планы, мол, зачем ремонтировать сооружение ТЦК и СП за столько миллионов гривен, когда деньги нужны сейчас для военных на фронте.
"Нецелесообразно использование средств во время дефицита боевого снаряжения на войне. Имейте совесть, эти деньги крайне необходимы на передовой", — пишут граждане в обращении в Госаудитслужбу Украины на сайте Prozorro.
Сайт ТСН.ua поинтересовался мнением по этому вопросу непосредственно у руководства КГТЦК и СП.
Хотят отремонтировать столовую
В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отмечают, что 1 декабря 2023 уже заключили договор с соответствующим субъектом хозяйствования о проведении капитального ремонта здания и помещений столовой КГТЦК и СП, которая расположена в промышленной зоне одного из столичных районов.
"Столовая имеет большое количество технологических и складских помещений, а также помещения для приема пищи, где не производился ремонт со времени ее открытия в 1976 году ", — сообщили сайту ТСН.ua в КГТЦК и СП.
Там добавляют, что в этом году должностными лицами соответствующих органов военного управления, после проведения комиссионного осмотра, было определено о необходимости срочного проведения капитального ремонта здания и помещений столовой для дальнейшей надлежащей организации питания личного состава.
Будет капитальный ремонт
В тендерной документации говорится, что в здании должны провести капитальный ремонт и реставрацию.
Мы попросили руководство КГТЦК и СП уточнить, что запланировано провести: реставрацию или капитальный ремонт? Также поинтересовались, имеет ли данное помещение статус памятника архитектуры.
"Указанная столовая не имеет статуса памятника архитектуры. Общая сумма средств в объеме 13,8 млн. грн. имеет целевое назначение — капитальный ремонт здания и помещения столовой", — сообщили в КГТЦК и СП.
Там добавляют, что на территории объекта находится подчиненное КГТЦК и СП боевое подразделение, личный состав которого состоит из военнослужащих, прибывших из зоны боевых действий с ранениями и имеющих статус "Ограниченно пригодные".
Нам не смогли ответить на вопрос: запланирован ли ремонт других помещений ТЦК и СП в Киеве и есть ли в этом необходимость?
По просьбе военных мы не указываем местоположение объекта, о котором говорится в материале, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о рейдах ТЦК в Закарпатье: как происходило вручение повесток в известном оздоровительном санатории (видео)
Читайте также:
Новые сюрпризы от ТЦК: где ловят ухилянцев и кому вручают повестки
В этот раз Киев: сотрудники ТЦК продолжают "штурмовать" спортзалы
Наказание за неявку в ТЦК: в Украине усилят ответственность, в том числе уголовную