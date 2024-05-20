В ТЦК отказались их брать на службу: как в Украине воюют добровольцы и что они говорят

Существуют "Степные волки" благодаря донатам – на них покупают горючее, ремонтируют автомобили и пусковые установки.

Ротно-тактическая группа "Степные волки" сформирована в начале полномасштабного вторжения на Запорожье.

В ее состав входят только добровольцы, которым по состоянию здоровья или возрасту отказывают в Центрах комплектования. Воины не получают за свою работу денег от государства, только донаты от граждан.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Воину с позывным "Дед" - 67 лет. В начале полномасштабного он пошел в военкомат, но получил отказ, как и большинство его бойцов. Поскольку сидеть дома не могли - основали свой добровольческий отряд "Степные волки".

"Дед"

"Мы не входим в состав ни ВСУ, ни других структур Министерства обороны не потому, что мы не хотим, а потому, что нас не могут взять", - говорит "Дед".

"Дед" на войне с 2014 года. Тогда тоже был добровольцем, но в составе батальона "Донбасс". Говорит, стоять в стороне просто не мог, потому что его родители и деды боролись за Украину еще в Советском союзе.

"Дед"

"Родился, вы не поверите, Хабаровский край, город Советская гавань, лагерь 8. Мои родители, деды были пожизненно туда сосланы. Когда я уже родился, отец решил бежать", - говорит "Дед".

Юрия Галая мобилизовали в 2022 году, но через 16 месяцев уволили из армии по возрасту, поскольку все его родственники воюют, он тоже присоединился к "Степным волкам".

"Сказал, поеду в Трускавец попью водички и в грязи полечусь, никто не знал", - говорит Юрий.

Юрий Галай

За 2 последних года это подразделение прошло путь от пехоты к мобильной артиллерии. Гатят по оккупантам с мобильных установок "Град-Партизан". Говорят, почти все боеприпасы, трофейные и переработанные ими своими руками.

Существуют "Степные волки" благодаря донатам – на них покупают горючее, ремонтируют автомобили и пусковые установки.

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