В ТЦК скончались двое мужчин: родственники шокировали подробностями

Сразу две смерти в ТЦК. Трагедии случились на западе Украины. В одном случае мужчину медики сочли годным и ему стало плохо в ТЦК, в другом — мужчина даже не успел пройти ВЛК и у него случился эпилептический приступ. Но прошли еще некоторые нюансы: родственники умершего утверждают, что мужчину незаконно удерживали несколько дней в военкомате.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Умер в ТЦК

Очередная смерть в ТЦК. 23 мая в одном из территориальных центре комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области умер военнообязанный, которого медики сочли годным к службе. Мужчине стало плохо прямо в ТЦК, ему оказали медицинскую помощь и вызвали скорую. Однако медики констатировали смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП.

В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи заведений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, которые определены исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВЛК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии.

Сообщаем, что 23 мая у военнообязанного, находившегося в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВЛК, был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду «скорой», которые по приезду констатировали смерть.

Выражаем соболезнования родным и близким. Сообщаем, по данному факту назначена служебная проверка”, — говорится в сообщении.

Что известно о других случаях

Но это не единственный случай. Еще одна смерть в ТЦК случилась в Прикарпатье. Жительница Черновицкой области обратилась в полицию в связи с тем, что ее родственники, вероятно, незаконно удерживали работники центра комплектования. А через несколько дней он умер в больнице. В комментарии "Общественному" сестра умершего мужа Василиса Урсулян сообщила, что брата задержали на улице утром 8 мая. Говорит, знает об этом по словам очевидцев: «Люди сказали, которые видели, что машина остановилась с сотрудниками полиции и людьми в зеленой форме. Я так поняла, что это ТЦК.

Следующие два дня связи с братом у женщины не было. Когда сестра умершего смогла попасть в ТЦК, увидела брата в тяжелом состоянии. Сестра говорит, что мужчина имел эпилепсию, но документальных подтверждений этому не было. Скорую для мужчины вызвала уже врач на военно-врачебной комиссии, которую он проходил вечером того же дня. Мужчину повезли в психушку в Черновцах. На следующий день состояние мужчины ухудшилось — три дня он был без сознания, а утром 15 мая умер. Причиной смерти медики назвали отек головного мозга.

В свою очередь, на Facebook-странице областного ТЦК сообщили, что 10 мая мужчина проходил военно-врачебную комиссию. Из-за жалобы на состояние здоровья его направили дополнительно обследоваться в медучреждение.

“Предварительно сообщаем, что военнообязанный гражданин 10 мая проходил военно-врачебную комиссию и в связи с жалобами на состояние здоровья был направлен на дополнительное обследование в медицинское учреждение. Командование и личный состав ТЦК и СП максимально способствуют следствию, по завершении которого будет предоставлена соответствующая информация», — говорится в сообщении.

И, к сожалению, такие новости не редки. Только в этом году мы рассказывали о нескольких подобных трагических случаях. В частности, на Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр. У него случился эпилептический приступ. Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП в Facebook.

Как видим, инцидент стал поводом к проведению внутреннего расследования. На трагедию отреагировал и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он открыл производство по факту смерти мужчины.

В свою очередь, Закарпатская спецпрокуратура уже зарегистрировала уголовное производство по факту смерти мобилизованного по дороге в учебный центр в Закарпатской области. Если будет доказана вина причастных к смерти мужчины, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Еще один случай произошел в Тернопольской области. Еще зимой там потерял сознание и умер мужчина. За два дня до смерти он прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил.

Впоследствии, когда мужчина снова пришел в ТЦК, его состояние здоровья резко ухудшилось — начались судороги. В полиции сообщили, что по предварительным данным медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма из-за того, что мужчина упал на землю и ударился головой. Но ничего подозрительного полиция не обнаружила.

Как оказалось, мужчина болел эпилепсией, но почему-то вовремя не получил соответствующей медицинской помощи, когда у него начались судороги. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту предполагаемого превышения военнослужащими власти или служебных полномочий. Еще один трагический случай произошел 9 февраля 2024 года в Тернополе. Там умер Николай Ирзайкин. 1 февраля его направили в учебный центр ТЦК, а через 8 дней человека не стало. Тернопольский областной центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал смерть военнообязанного.

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