В теплицах овощи, а под ними — мощные нарколаборатории: на Закарпатье задержали "фермера"

Урожай оценили в более чем 5 миллионов гривен.
Закарпатец вырастил марихуану в подземных помещениях собственной фермы. Комнаты для выращивания конопли выкопал самостоятельно.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 1 октября.
Мужчина установил систему капельного полива, кондиционеры, датчики уровня света, тепла и влаги и даже устройства для измерения кислотности почвы. На люк, ведущий в подземный тайник, правоохранители наткнулись случайно.
Урожай оценили в более 5 млн гривен. Наркофермеру грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого марихуаны составляет более 10 миллионов гривен.