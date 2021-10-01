В теплицах овощи, а под ними — мощные нарколаборатории: на Закарпатье задержали "фермера"

В теплицах овощи, а под ними — мощные нарколаборатории: на Закарпатье задержали "фермера"

Урожай оценили в более чем 5 миллионов гривен.

Закарпатец вырастил марихуану в подземных помещениях собственной фермы. Комнаты для выращивания конопли выкопал самостоятельно.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 1 октября.

Мужчина установил систему капельного полива, кондиционеры, датчики уровня света, тепла и влаги и даже устройства для измерения кислотности почвы. На люк, ведущий в подземный тайник, правоохранители наткнулись случайно.

Урожай оценили в более 5 млн гривен. Наркофермеру грозит до 7 лет тюрьмы.

Новости Украины: житель Закарпатья вырастил марихуану на сумму более 5 млн грн

Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого марихуаны составляет более 10 миллионов гривен.

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