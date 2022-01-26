В Тернополе и Львовской области усиливают карантин: какие ограничения вводят

В регионах растет COVID-инфицирование.

В Тернополе и Львовской области усилили карантин из-за роста инфицированных коронавирусом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.

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Из-за стремительного увеличения больных COVID-19 в Тернополе с 26 января под запретом оказались массовые мероприятия. Театры и кинотеатры разрешено заполнять только половину, а в ТРЦ можно зайти только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР или экспресстестом. Директоров школ уполномочили решать, отправлять ли старшеклассников на онлайн обучение.

Между тем, во Львовской области рекомендуют все учебные заведения, кроме детских садов, отправить на дистанционку до 4 февраля. Под запретом в регионе тоже все массовые мероприятия. Общественный транспорт должен быть заполнен всего на 50%. Если эти меры не сработают, то с 1 февраля будут вводиться еще более жесткие ограничения.

Коронавирус в Украине: в Тернополе и Львовской области усилили карантин

К слову, карантин усилили только в области. Львов пока живет без изменений. Сейчас в регионе в стационарах находится более полутора тысяч больных.

"Особенно нас беспокоит детское население. Буквально за три дня количество госпитализаций увеличилось почти в полтора раза. Считаю, что это еще не предел. Наверное, мы только поднимаемся к кризисной ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией", — говорит директор Львовского областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут.

Напомним, Ивано-Франковская область первой с 24 января попала в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. В Прикарпатье стремительно растет количество больных. Ширится штамм "Омикрон".

Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

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