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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Тернополе мужчина 5 минут мастурбировал в маршрутке: всё закончилось неожиданно

В Тернополе суд оштрафовал пенсионера, который совершал непристойные действия сексуального характера в маршрутке № 16 на глазах у пассажиров.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Тернополе наказали мужчину за интимные действия в маршрутке

В Тернополе наказали мужчину за интимные действия в маршрутке / © https://ua.depositphotos.com/

В Тернополе на 17 000 гривен оштрафовали пенсионера, устроившего пикантную выходку в маршрутке.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского городского районного суда.

Мужчина утром мастурбировал в маршрутке

Как установило досудебное расследование, утром 23 августа 2026 года около 09:14 мужчина находился в салоне маршрутного автобуса № 16, следовавшего по проспекту Злуки в Тернополе. В салоне автобуса находились и другие пассажиры.

Обвиняемый сел рядом с девушкой, с которой ранее не был знаком, обнажил свой половой орган и начал совершать «действия сексуального характера» (мастурбацию).

После замечаний пассажирки и требования прекратить противоправное поведение мужчина сознательно игнорировал замечания, пересел на другое место в салоне и упорно продолжил свои действия в присутствии пассажиров. В целом это продолжалось около 5 минут, причинив потерпевшей «моральный ущерб и душевные страдания».

В ходе дознания обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в зале суда. Потерпевшая также дала письменное согласие на упрощенную процедуру.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Решение суда

5 октября 2026 года Тернопольский городской районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса Украины.

При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, пенсионный возраст и отсутствие предыдущих судимостей.

Суд постановил:

  • Признать мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с учетом ограничений, предусмотренных для упрощенного производства, в течение 30 дней со дня его оглашения.

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