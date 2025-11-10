В Тернополе мужчина отказался от повестки и включил в суде "тайную запись" из ТЦК

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Тернополе к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, мужчина 24 июля 2024 года прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Однако мужчина отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

На суде житель Тернополя вину отрицал.

«Сообщил, что однажды направлялся на работу и его остановили работники ТЦК и СП и в принудительной форме указали, что нужно проехать с ними. Когда он прибыл в ТЦК и СП, его отправили для прохождения ВВК», — говорится в материалах суда.

Мужчина также настаивал, что испытывает проблемы со зрением, а потому был не согласен с выводом ВВК.

«В дальнейшем его отправили в кабинет, там он подписал документ о том, что он уведомлен о требованиях законодательства ст. 336 УК Украины. Он сообщил, что он не отказывался получать повестку. А был не согласен с тем, что врач указал другой диагноз, чем тот, что был у него раньше. Он был уверен, что его направят в больницу», — говорится в показании подсудимого.

Адвокат подсудимого также просил включить в материалы дела аудиозапись разговора в ТЦК.

«На указанных аудиозаписях проходит разговор между мужчинами по поводу необходимости получения повестки, а также желание обжалования заключения ВЛК. При этом подсудимый суду сообщил, что запись указанного разговора он совершил скрыто других участников на собственный телефон в день о котором указано в обвинении. Разговор состоялся между ним и двумя допрошенными в судебном заседании свидетелями, а также третьим незнакомым ему лицом», — говорится в материалах суда.

Таким образом, адвокат отмечал, что подсудимому не разрешили обжаловать заключение ВВК.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

